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Главы МИД России и Индонезии провели переговоры в Джакарте
Главы МИД России и Индонезии провели переговоры в Джакарте - РИА Новости, 06.09.2023
Главы МИД России и Индонезии провели переговоры в Джакарте
Министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди провели переговоры в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:54
2023-09-06T14:54
2023-09-06T14:54
в мире
индонезия
атр
юго-восточная азия
сергей лавров
ретно марсуди
мид индии
восточноазиатский саммит
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ДЖАКАРТА, 6 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди провели переговоры в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств двух стран тепло приветствовали друг друга, Лавров был в разноцветной индонезийской рубашке, а Марсуди в светлой рубашке с принтом. Лавров прибыл в столицу Индонезии в среду, чтобы принять участие в Восточноазиатском саммите 7 сентября. Российский министр в рамках пребывания в Индонезии провел переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также РФ и США.
https://ria.ru/20230906/lavrov-1894435878.html
https://ria.ru/20230906/lavrov-1894530095.html
индонезия
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в мире, индонезия, атр, юго-восточная азия, сергей лавров, ретно марсуди, мид индии, восточноазиатский саммит
В мире, Индонезия, АТР, Юго-Восточная Азия, Сергей Лавров, Ретно Марсуди, МИД Индии, Восточноазиатский саммит
Главы МИД России и Индонезии провели переговоры в Джакарте
Министры иностранных дел России и Индонезии провели переговоры в Джакарте