https://ria.ru/20230906/dzhakarta-1894536445.html

Главы МИД России и Индонезии провели переговоры в Джакарте

Главы МИД России и Индонезии провели переговоры в Джакарте - РИА Новости, 06.09.2023

Главы МИД России и Индонезии провели переговоры в Джакарте

Министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди провели переговоры в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:54

2023-09-06T14:54

2023-09-06T14:54

в мире

индонезия

атр

юго-восточная азия

сергей лавров

ретно марсуди

мид индии

восточноазиатский саммит

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ДЖАКАРТА, 6 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди провели переговоры в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств двух стран тепло приветствовали друг друга, Лавров был в разноцветной индонезийской рубашке, а Марсуди в светлой рубашке с принтом. Лавров прибыл в столицу Индонезии в среду, чтобы принять участие в Восточноазиатском саммите 7 сентября. Российский министр в рамках пребывания в Индонезии провел переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Восточноазиатский саммит - платформа для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по вопросам политического обустройства, обеспечения развития и продвижения практической кооперации между государствами. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также РФ и США.

https://ria.ru/20230906/lavrov-1894435878.html

https://ria.ru/20230906/lavrov-1894530095.html

индонезия

атр

юго-восточная азия

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в мире, индонезия, атр, юго-восточная азия, сергей лавров, ретно марсуди, мид индии, восточноазиатский саммит