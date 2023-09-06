https://ria.ru/20230906/dtp-1894612401.html

В Волгоградской области подросток без прав разбился насмерть за рулем

В Волгоградской области подросток без прав разбился насмерть за рулем - РИА Новости, 06.09.2023

В Волгоградской области подросток без прав разбился насмерть за рулем

Пятнадцатилетний подросток погиб, не справившись с управлением автомобиля ВАЗ-2110, после столкновения с иномаркой на трассе в Волгоградской области, сообщает в РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:04

2023-09-06T19:04

2023-09-06T19:04

происшествия

авто

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОЛГОГРАД, 6 сен – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб, не справившись с управлением автомобиля ВАЗ-2110, после столкновения с иномаркой на трассе в Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по региону. По информации ведомства, днем в среду на трассе Р-22 "Каспий" в Волгоградской области ВАЗ-21100 под управлением 15-летнего подростка столкнулся с Infiniti при развороте с обочины дороги. "В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении регионального главка МВД.

https://ria.ru/20230715/podrostok-1884394132.html

волгоградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, авто, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)