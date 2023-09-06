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В Волгоградской области подросток без прав разбился насмерть за рулем
В Волгоградской области подросток без прав разбился насмерть за рулем - РИА Новости, 06.09.2023
В Волгоградской области подросток без прав разбился насмерть за рулем
Пятнадцатилетний подросток погиб, не справившись с управлением автомобиля ВАЗ-2110, после столкновения с иномаркой на трассе в Волгоградской области, сообщает в РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:04
2023-09-06T19:04
2023-09-06T19:04
происшествия
авто
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОЛГОГРАД, 6 сен – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб, не справившись с управлением автомобиля ВАЗ-2110, после столкновения с иномаркой на трассе в Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по региону. По информации ведомства, днем в среду на трассе Р-22 "Каспий" в Волгоградской области ВАЗ-21100 под управлением 15-летнего подростка столкнулся с Infiniti при развороте с обочины дороги. "В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
https://ria.ru/20230715/podrostok-1884394132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгоградской области подросток без прав разбился насмерть за рулем
В Волгоградской области подросток за рулем погиб в ДТП, столкнувшись с иномаркой
ВОЛГОГРАД, 6 сен – РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток погиб, не справившись с управлением автомобиля ВАЗ-2110, после столкновения с иномаркой на трассе в Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД по региону.
По информации ведомства, днем в среду на трассе Р-22 "Каспий" в Волгоградской области ВАЗ-21100 под управлением 15-летнего подростка столкнулся с Infiniti при развороте с обочины дороги.
"В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении регионального главка МВД.
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