Глава Румынии потребовал провести расследование инцидента с дронами
Президент Румынии потребовал провести расследование ситуации с обломками дронов
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с появившейся в среду в румынских СМИ информации об обнаружении на территории страны обломков беспилотников, хотя ранее минобороны, МИД и сам Йоханнис опровергли заявления Киева о том, что на территорию Румынии упали обломки дронов.
Ранее в среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не представляют опасности.
"В связи с появившейся информацией я потребовал от компетентных органов начать срочное профессиональное расследование происхождения этих фрагментов, а также выяснения момента и обстоятельств, при которых они оказались на территории Румынии. Если же подтвердится, что речь идет о российском беспилотнике, то такая ситуация будет совершенно недопустимой и будет считаться серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, государства-союзника НАТО", - сказал Йоханнис, открывая саммит инициативы "Трехморья", который проходит в среду в Бухаресте.
Инициатива Трехморья объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между тремя морями - Балтийским, Черным и Адриатическим. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС.
В ночь на понедельник в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".