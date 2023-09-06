https://ria.ru/20230906/drony-1894597876.html

Глава Румынии потребовал провести расследование инцидента с дронами

Глава Румынии потребовал провести расследование инцидента с дронами - РИА Новости, 06.09.2023

Глава Румынии потребовал провести расследование инцидента с дронами

Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с появившейся в среду в румынских СМИ информации об обнаружении на территории страны... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:00

2023-09-06T18:00

2023-09-06T18:00

румыния

украина

киев

клаус йоханнис

олег николенко

нато

евросоюз

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КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования в связи с появившейся в среду в румынских СМИ информации об обнаружении на территории страны обломков беспилотников, хотя ранее минобороны, МИД и сам Йоханнис опровергли заявления Киева о том, что на территорию Румынии упали обломки дронов. Ранее в среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны были найдены обломки, которые могут быть частями беспилотников. Тылвар подчеркнул, что объекты не представляют опасности. "В связи с появившейся информацией я потребовал от компетентных органов начать срочное профессиональное расследование происхождения этих фрагментов, а также выяснения момента и обстоятельств, при которых они оказались на территории Румынии. Если же подтвердится, что речь идет о российском беспилотнике, то такая ситуация будет совершенно недопустимой и будет считаться серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, государства-союзника НАТО", - сказал Йоханнис, открывая саммит инициативы "Трехморья", который проходит в среду в Бухаресте. Инициатива Трехморья объединяет Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию, Литву, Латвию, Эстонию, Хорватию, Австрию, Словению, Болгарию и Румынию, охватывая территории между тремя морями - Балтийским, Черным и Адриатическим. Ее заявленная цель заключается в укреплении сотрудничества, прежде всего ради развития инфраструктур в энергетическом, транспортном и цифровом секторе, что позитивно повлияет на рост экономики, сплоченности и безопасности ЕС. В ночь на понедельник в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".

https://ria.ru/20230830/aktivy-1893036675.html

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румыния, украина, киев, клаус йоханнис, олег николенко, нато, евросоюз