https://ria.ru/20230906/drony-1894547822.html

В Румынии допустили, что в стране могли упасть обломки российских дронов

В Румынии допустили, что в стране могли упасть обломки российских дронов - РИА Новости, 06.09.2023

В Румынии допустили, что в стране могли упасть обломки российских дронов

На территории Румынии нашли обломки, которые могут быть частями российских дронов, заявил министр обороны страны Анджел Тылвар в эфире телеканала Antena 3. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:24

2023-09-06T15:24

2023-09-06T17:21

в мире

румыния

россия

специальная военная операция на украине

украина

дунай (река)

олег николенко

клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. На территории Румынии нашли обломки, которые могут быть частями российских дронов, заявил министр обороны страны Анджел Тылвар в эфире телеканала Antena 3."Я подтверждаю, что на этой территории (границы Румынии и Украины через Дунай. — Прим. ред.) были найдены части, которые могут быть от дрона. <...> Нет никаких элементов, создающих угрозу того, что такие предметы могли бы представлять собой опасность", — отметил глава ведомства.Министр добавил, что планирует лично посетить прибрежные города, которые находятся близко к Украине, и заверить румынских граждан в безопасности.О том, что российские беспилотники упали и взорвались на румынской территории, утверждал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. Его слова опроверг президент Румынии Клаус Йоханнис, который заявил, что в стране не падали не только российские дроны, но даже их детали, поскольку государство контролирует свое воздушное пространство.Военное ведомство Румынии подчеркивало, что российское оружие никогда не создавало прямых военных угроз территории или территориальным водам страны.В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило, что военные нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области, где располагается морской торговый порт. Как уточнил глава областной военной администрации Олег Кипер, в регионе пострадала портовая инфраструктура.Удары по инфраструктуреРоссийская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893156475.html

https://ria.ru/20230828/spetsoperatsiya-1892642460.html

https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894491372.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, румыния, россия, украина, дунай (река), олег николенко, клаус йоханнис, владимир путин, вооруженные силы украины