https://ria.ru/20230906/donetsk-1894612606.html

ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку и еще двум населенным пунктам

ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку и еще двум населенным пунктам - РИА Новости, 06.09.2023

ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку и еще двум населенным пунктам

Украинские войска выпустили еще 20 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Владимировке и Луганскому, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:05

2023-09-06T19:05

2023-09-06T19:05

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 20 натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Владимировке и Луганскому, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 12.00 - населенный пункт Елизаветовка - населенный пункт Владимировка: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, украинские войска за десять минут с 18.35 выпустили в общей сложности еще 13 снарядов натовского калибра по населенному пункту Луганское и Петровскому и Кировскому районам Донецка. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Село Луганское находится на юго-западной окраине Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато