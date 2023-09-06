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При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.09.2023

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:38

2023-09-06T13:38

2023-09-06T13:38

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района на проспекте Кремлевском пострадала женщина 1957 года рождения, доставлена в медучреждение", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в среду сообщило о десяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины