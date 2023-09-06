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При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/donetsk-1894511500.html
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.09.2023
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:38
2023-09-06T13:38
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района на проспекте Кремлевском пострадала женщина 1957 года рождения, доставлена в медучреждение", - написал Кулемзин. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в среду сообщило о десяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Кулемзин: при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадала женщина

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района на проспекте Кремлевском пострадала женщина 1957 года рождения, доставлена в медучреждение", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в среду сообщило о десяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе ракеты из РСЗО.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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