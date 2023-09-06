https://ria.ru/20230906/donetsk-1894457599.html
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 06.09.2023
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:00
2023-09-06T10:00
2023-09-06T10:18
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет из РСЗО