https://ria.ru/20230906/donetsk-1894457599.html

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 06.09.2023

ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:00

2023-09-06T10:00

2023-09-06T10:18

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия