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ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 06.09.2023 (обновлено: 10:18 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/donetsk-1894457599.html
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 06.09.2023
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:00
2023-09-06T10:18
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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