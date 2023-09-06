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Доходы Бюджета Подмосковья увеличились на 13% с начала года - РИА Новости, 06.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:46 06.09.2023
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Доходы Бюджета Подмосковья увеличились на 13% с начала года
Доходы Бюджета Подмосковья увеличились на 13% с начала года - РИА Новости, 06.09.2023
Доходы Бюджета Подмосковья увеличились на 13% с начала года
Доходы бюджета Московской области с начала 2023 года увеличились на 13,7% и составили 708 миллиардов рублей. Об этом рассказала министр экономики и финансов... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:46
2023-09-06T15:46
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Доходы бюджета Московской области с начала 2023 года увеличились на 13,7% и составили 708 миллиардов рублей. Об этом рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина, сообщил телеканал "360".По словам министра, также по сравнению с прошлогодними показателями на 14,2% увеличились собственные доходы бюджета, их объем достиг 560 миллиардов рублей. Такой рост обеспечили поступления по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.Отмечается, что больше всего налогов в бюджет заплатили Электросталь, Лыткарино, Серпухов, Лосино-Петровский и Наро-Фоминский округа.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Доходы Бюджета Подмосковья увеличились на 13% с начала года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Доходы бюджета Московской области с начала 2023 года увеличились на 13,7% и составили 708 миллиардов рублей. Об этом рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина, сообщил телеканал "360".
По словам министра, также по сравнению с прошлогодними показателями на 14,2% увеличились собственные доходы бюджета, их объем достиг 560 миллиардов рублей. Такой рост обеспечили поступления по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.
Отмечается, что больше всего налогов в бюджет заплатили Электросталь, Лыткарино, Серпухов, Лосино-Петровский и Наро-Фоминский округа.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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