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Доходы Бюджета Подмосковья увеличились на 13% с начала года
Доходы Бюджета Подмосковья увеличились на 13% с начала года - РИА Новости, 06.09.2023
Доходы Бюджета Подмосковья увеличились на 13% с начала года
Доходы бюджета Московской области с начала 2023 года увеличились на 13,7% и составили 708 миллиардов рублей. Об этом рассказала министр экономики и финансов... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:46
2023-09-06T15:46
2023-09-06T15:46
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Доходы бюджета Московской области с начала 2023 года увеличились на 13,7% и составили 708 миллиардов рублей. Об этом рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина, сообщил телеканал "360".По словам министра, также по сравнению с прошлогодними показателями на 14,2% увеличились собственные доходы бюджета, их объем достиг 560 миллиардов рублей. Такой рост обеспечили поступления по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.Отмечается, что больше всего налогов в бюджет заплатили Электросталь, Лыткарино, Серпухов, Лосино-Петровский и Наро-Фоминский округа.
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