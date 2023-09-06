https://ria.ru/20230906/dnr-1894578644.html
Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины
Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины - РИА Новости, 06.09.2023
Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины
Суд в Запорожской области освободил из колонии местного жителя, которого украинский суд посадил на 12 лет за призывы к выходу тогда еще Донецкой области (сейчас РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:01
2023-09-06T17:01
2023-09-06T17:01
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Суд в Запорожской области освободил из колонии местного жителя, которого украинский суд посадил на 12 лет за призывы к выходу тогда еще Донецкой области (сейчас ДНР) из состава Украины, сообщил РИА Новости источник в органах прокуратуры. По его словам, весной 2014 года житель Бердянского района Запорожской области участвовал в Мариуполе в собраниях и митингах за выход Донецкой области из состава Украины, способствовал вступлению граждан в ополчение ДНР, а также в целях защиты граждан пытался получить оружие и боеприпасы, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины. Бердянский суд Запорожской области приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы якобы за преступления против основ национальной безопасности. Вышестоящие суды отклонили его жалобы и оставили решение без изменения. "Считая осуждение за политические и идеологические убеждения необоснованным, в целях реабилитации лица и восстановления его прав прокуратура Запорожской области направила в суд представление об отмене вышеуказанного приговора. Суд отменил приговор и иные судебные решения по уголовному делу в отношении мужчины. Правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности аннулированы", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344098.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины
Житель Бердянска, призывавший к выходу ДНР из состава Украины, вышел на свободу