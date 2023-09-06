https://ria.ru/20230906/dnr-1894578644.html

Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины

Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины - РИА Новости, 06.09.2023

Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины

Суд в Запорожской области освободил из колонии местного жителя, которого украинский суд посадил на 12 лет за призывы к выходу тогда еще Донецкой области (сейчас РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:01

2023-09-06T17:01

2023-09-06T17:01

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Суд в Запорожской области освободил из колонии местного жителя, которого украинский суд посадил на 12 лет за призывы к выходу тогда еще Донецкой области (сейчас ДНР) из состава Украины, сообщил РИА Новости источник в органах прокуратуры. По его словам, весной 2014 года житель Бердянского района Запорожской области участвовал в Мариуполе в собраниях и митингах за выход Донецкой области из состава Украины, способствовал вступлению граждан в ополчение ДНР, а также в целях защиты граждан пытался получить оружие и боеприпасы, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины. Бердянский суд Запорожской области приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы якобы за преступления против основ национальной безопасности. Вышестоящие суды отклонили его жалобы и оставили решение без изменения. "Считая осуждение за политические и идеологические убеждения необоснованным, в целях реабилитации лица и восстановления его прав прокуратура Запорожской области направила в суд представление об отмене вышеуказанного приговора. Суд отменил приговор и иные судебные решения по уголовному делу в отношении мужчины. Правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности аннулированы", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344098.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр