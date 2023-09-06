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Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/dnr-1894578644.html
Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины
Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины - РИА Новости, 06.09.2023
Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины
Суд в Запорожской области освободил из колонии местного жителя, которого украинский суд посадил на 12 лет за призывы к выходу тогда еще Донецкой области (сейчас РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:01
2023-09-06T17:01
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Суд в Запорожской области освободил из колонии местного жителя, которого украинский суд посадил на 12 лет за призывы к выходу тогда еще Донецкой области (сейчас ДНР) из состава Украины, сообщил РИА Новости источник в органах прокуратуры. По его словам, весной 2014 года житель Бердянского района Запорожской области участвовал в Мариуполе в собраниях и митингах за выход Донецкой области из состава Украины, способствовал вступлению граждан в ополчение ДНР, а также в целях защиты граждан пытался получить оружие и боеприпасы, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины. Бердянский суд Запорожской области приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы якобы за преступления против основ национальной безопасности. Вышестоящие суды отклонили его жалобы и оставили решение без изменения. "Считая осуждение за политические и идеологические убеждения необоснованным, в целях реабилитации лица и восстановления его прав прокуратура Запорожской области направила в суд представление об отмене вышеуказанного приговора. Суд отменил приговор и иные судебные решения по уголовному делу в отношении мужчины. Правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности аннулированы", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230826/zaporozhe-1892344098.html
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безопасность, запорожская область, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский суд освободил мужчину, призывавшего ДНР выйти из состава Украины

Житель Бердянска, призывавший к выходу ДНР из состава Украины, вышел на свободу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Суд в Запорожской области освободил из колонии местного жителя, которого украинский суд посадил на 12 лет за призывы к выходу тогда еще Донецкой области (сейчас ДНР) из состава Украины, сообщил РИА Новости источник в органах прокуратуры.
По его словам, весной 2014 года житель Бердянского района Запорожской области участвовал в Мариуполе в собраниях и митингах за выход Донецкой области из состава Украины, способствовал вступлению граждан в ополчение ДНР, а также в целях защиты граждан пытался получить оружие и боеприпасы, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины.
Бердянский суд Запорожской области приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы якобы за преступления против основ национальной безопасности. Вышестоящие суды отклонили его жалобы и оставили решение без изменения.
"Считая осуждение за политические и идеологические убеждения необоснованным, в целях реабилитации лица и восстановления его прав прокуратура Запорожской области направила в суд представление об отмене вышеуказанного приговора. Суд отменил приговор и иные судебные решения по уголовному делу в отношении мужчины. Правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности аннулированы", - заявил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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