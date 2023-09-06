https://ria.ru/20230906/diktator-1894644687.html

Аргентина лишила госнаград чилийского диктатора Пиночета

Аргентина лишила госнаград чилийского диктатора Пиночета - РИА Новости, 06.09.2023

Аргентина лишила госнаград чилийского диктатора Пиночета

Аргентина лишила государственных наград чилийского диктатора Аугусто Пиночета, соответствующий указ подписал президент страны Альберто Фернандес, сообщила... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T23:05

2023-09-06T23:05

2023-09-06T23:07

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аугусто пиночет

аргентина

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альберто фернандес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сен – РИА Новости. Аргентина лишила государственных наград чилийского диктатора Аугусто Пиночета, соответствующий указ подписал президент страны Альберто Фернандес, сообщила официальный представитель президента Габриэла Серрути. "Отменяется право Пиночета и его правопреемников на использование знаков отличия – ордена Мая и ордена Освободителя Сан-Мартина", - сказала она журналистам. "Пиночет не заслуживает благодарности аргентинской нации, поскольку он является человеком, который проводил политику, которая порабощала жизнь и ухудшила условия жизни человека, а его действия оскорбляют ценности и руководящие принципы нашей страны", - пояснила Серрути. Решение было приурочено к 50-й годовщине военного переворота в Чили. Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Аугусто Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.

https://ria.ru/20230823/ekipazh-1891848582.html

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в мире, чили, аугусто пиночет, аргентина, справки, альберто фернандес