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Аргентина лишила госнаград чилийского диктатора Пиночета - РИА Новости, 06.09.2023
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23:05 06.09.2023 (обновлено: 23:07 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/diktator-1894644687.html
Аргентина лишила госнаград чилийского диктатора Пиночета
Аргентина лишила госнаград чилийского диктатора Пиночета - РИА Новости, 06.09.2023
Аргентина лишила госнаград чилийского диктатора Пиночета
Аргентина лишила государственных наград чилийского диктатора Аугусто Пиночета, соответствующий указ подписал президент страны Альберто Фернандес, сообщила... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T23:05
2023-09-06T23:07
в мире
чили
аугусто пиночет
аргентина
справки
альберто фернандес
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сен – РИА Новости. Аргентина лишила государственных наград чилийского диктатора Аугусто Пиночета, соответствующий указ подписал президент страны Альберто Фернандес, сообщила официальный представитель президента Габриэла Серрути. "Отменяется право Пиночета и его правопреемников на использование знаков отличия – ордена Мая и ордена Освободителя Сан-Мартина", - сказала она журналистам. "Пиночет не заслуживает благодарности аргентинской нации, поскольку он является человеком, который проводил политику, которая порабощала жизнь и ухудшила условия жизни человека, а его действия оскорбляют ценности и руководящие принципы нашей страны", - пояснила Серрути. Решение было приурочено к 50-й годовщине военного переворота в Чили. Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Аугусто Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.
https://ria.ru/20230823/ekipazh-1891848582.html
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в мире, чили, аугусто пиночет, аргентина, справки, альберто фернандес
В мире, Чили, Аугусто Пиночет, Аргентина, Справки, Альберто Фернандес
Аргентина лишила госнаград чилийского диктатора Пиночета

Аргентина лишила государственных наград чилийского диктатора Альберто Пиночета

© AP PhotoАугусто Пиночет
Аугусто Пиночет - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo
Аугусто Пиночет. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 сен – РИА Новости. Аргентина лишила государственных наград чилийского диктатора Аугусто Пиночета, соответствующий указ подписал президент страны Альберто Фернандес, сообщила официальный представитель президента Габриэла Серрути.
«
"Отменяется право Пиночета и его правопреемников на использование знаков отличия – ордена Мая и ордена Освободителя Сан-Мартина", - сказала она журналистам.
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«
"Пиночет не заслуживает благодарности аргентинской нации, поскольку он является человеком, который проводил политику, которая порабощала жизнь и ухудшила условия жизни человека, а его действия оскорбляют ценности и руководящие принципы нашей страны", - пояснила Серрути.
Решение было приурочено к 50-й годовщине военного переворота в Чили.
Военный переворот в Чили в сентябре 1973 года возглавил генерал Аугусто Пиночет, который затем взял власть в южноамериканской стране в свои руки и передал ее гражданскому правительству только в 1990 году. По официальным данным, за годы правления Пиночета в Чили были убиты по политическим мотивам почти 3,2 тысячи человек, почти 1,2 тысячи пропали без вести, а пыткам подверглись около 28 тысяч человек. Против самого Пиночета было возбуждено уголовное дело, однако в 2006 году он умер.
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В миреЧилиАугусто ПиночетАргентинаСправкиАльберто Фернандес
 
 
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