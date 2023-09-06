Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД оценил диалог России и США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/dialog-1894647485.html
Замглавы МИД оценил диалог России и США по контролю над вооружениями
Замглавы МИД оценил диалог России и США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 06.09.2023
Замглавы МИД оценил диалог России и США по контролю над вооружениями
Диалог РФ и США по контролю над вооружениями сейчас носит несистемный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T23:36
2023-09-06T23:36
россия
сергей рябков
сша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Диалог РФ и США по контролю над вооружениями сейчас носит несистемный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "На бумаге нет. Мы несколько раз обсуждали это устно на разных уровнях. Значимых уточнений или существенных "добавок" к тому, что прозвучало в том известном выступлении помощника по нацбезопасности, мы не получили, да, собственно говоря, и не ожидали. Пока всё примерно на том же уровне, и я не думаю, что в ближайшее время что-то здесь изменится", - сказал Рябков газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, получали ли в Москве письменные предложения по контролю над вооружениями, озвученные США несколько месяцев назад. "Мы доводим терпеливо до них свою логику и свои подходы. Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический. Вина и ответственность за это лежит целиком на Вашингтоне", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20230906/sblizhenie-1894433159.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей рябков, сша, москва
Россия, Сергей Рябков, США, Москва
Замглавы МИД оценил диалог России и США по контролю над вооружениями

Рябков: диалог России и США по контролю над вооружениями сейчас запутанный

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Диалог РФ и США по контролю над вооружениями сейчас носит несистемный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"На бумаге нет. Мы несколько раз обсуждали это устно на разных уровнях. Значимых уточнений или существенных "добавок" к тому, что прозвучало в том известном выступлении помощника по нацбезопасности, мы не получили, да, собственно говоря, и не ожидали. Пока всё примерно на том же уровне, и я не думаю, что в ближайшее время что-то здесь изменится", - сказал Рябков газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, получали ли в Москве письменные предложения по контролю над вооружениями, озвученные США несколько месяцев назад.
«
"Мы доводим терпеливо до них свою логику и свои подходы. Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический. Вина и ответственность за это лежит целиком на Вашингтоне", - добавил замминистра.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Действия США привели к сближению России и КНДР, пишут СМИ
Вчера, 05:47
 
РоссияСергей РябковСШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала