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Замглавы МИД оценил диалог России и США по контролю над вооружениями

Замглавы МИД оценил диалог России и США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 06.09.2023

Замглавы МИД оценил диалог России и США по контролю над вооружениями

Диалог РФ и США по контролю над вооружениями сейчас носит несистемный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T23:36

2023-09-06T23:36

2023-09-06T23:36

россия

сергей рябков

сша

москва

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Диалог РФ и США по контролю над вооружениями сейчас носит несистемный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "На бумаге нет. Мы несколько раз обсуждали это устно на разных уровнях. Значимых уточнений или существенных "добавок" к тому, что прозвучало в том известном выступлении помощника по нацбезопасности, мы не получили, да, собственно говоря, и не ожидали. Пока всё примерно на том же уровне, и я не думаю, что в ближайшее время что-то здесь изменится", - сказал Рябков газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, получали ли в Москве письменные предложения по контролю над вооружениями, озвученные США несколько месяцев назад. "Мы доводим терпеливо до них свою логику и свои подходы. Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический. Вина и ответственность за это лежит целиком на Вашингтоне", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20230906/sblizhenie-1894433159.html

россия

сша

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россия, сергей рябков, сша, москва