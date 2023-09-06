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Глеб Десятников: ситуация в Сирии остается тревожной из-за террористов - РИА Новости, 06.09.2023
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10:30 06.09.2023 (обновлено: 10:31 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/desyatnikov-1894445891.html
Глеб Десятников: ситуация в Сирии остается тревожной из-за террористов
Глеб Десятников: ситуация в Сирии остается тревожной из-за террористов - РИА Новости, 06.09.2023
Глеб Десятников: ситуация в Сирии остается тревожной из-за террористов
Последние месяцы охарактеризованы процессом нормализации отношений между Иорданией и Сирией, страны координируют усилия по борьбе с наркотрафиком. Москва... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:30
2023-09-06T10:31
иордания
глеб десятников
сирия
интервью
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Последние месяцы охарактеризованы процессом нормализации отношений между Иорданией и Сирией, страны координируют усилия по борьбе с наркотрафиком. Москва поддерживает эти усилия и осознает, что не всем мировым игрокам по душе нормализация отношений Сирии со странами Ближнего Востока, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости посол России в королевстве Иордания Глеб Десятников. Помимо этого, дипломат оценил ситуацию в Сирии на данный момент, нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Ираном и прокомментировал участившиеся акции по осквернению Корана в европейских странах.– Господин посол, как известно, между Иорданией и Россией существуют постоянная координация и сотрудничество по сирийскому вопросу. На основании этого как вы оцениваете сближение между Сирией и Иорданией? Считаете ли вы, что нынешнее сближение и координация между этими странами находятся на желаемом уровне?– Российская сторона приветствует нормализацию отношений Дамаска с Амманом и со всеми остальными членами арабского сообщества. Будет всецело помогать в меру своих возможностей продвигать этот процесс. Одновременно считаем, что такое позитивное развитие способствовало бы установлению благоприятной атмосферы вокруг Сирии. Что касается уровня координации, то тут всё ещё есть резерв, который может быть задействован. Рассчитываем, что Амман и Дамаск сделают все необходимое для использования имеющегося потенциала, чтобы вывести иордано-сирийскую координацию на новый уровень.– Считаете ли вы, что есть препятствия на пути сирийско-иорданского сближения, и если они существуют, то какие?– Мы понимаем, что не всем мировым игрокам по душе усилия, предпринимаемые сейчас для нормализации отношений Дамаска с другими ближневосточными странами. Понятно, что эти игроки работают в соответствующем направлении. Кроме того, действуют рестрикции в рамках так называемого "Закона Цезаря", которые безусловно являются дополнительным препятствием на пути сближения Сирии и Иордании.– В последнее время, согласно ряду аналитиков, мы наблюдаем координацию между Сирией и Иорданией по борьбе с наркотрафиком. Как вы оцениваете уровень этой координации?– Знаем, что координация между Сирией и Иорданией по проблематике наркотрафика носит регулярный характер и приносит свои плоды. Мы можем только приветствовать такое взаимодействие между двумя соседями и желаем им всяческого успеха в этой работе. Москва будет поддерживать эти усилия Аммана и Дамаска.– Существует мнение, что ситуация в Сирии носит взрывоопасный характер после нескольких прискорбных инцидентов на территории страны, в результате которых погибли сирийские граждане. Как вы считаете, будем ли мы наблюдать усугубление обстановки в Сирии?– Ситуация остается тревожной – на территории САР по-прежнему находятся террористы, где они имеют свои отдельные анклавы. Мы руководствуемся тем пониманием, что дамасские власти сделают всё необходимое для того, чтобы нейтрализовать террористическое подполье на своей земле.– По мнению наблюдателей, соглашение между Саудовской Аравией и Ираном (по нормализации отношений, подписанное в марте этого года при посредничестве Китая – ред.) может обеспечить мир в регионе. Вместе с тем многие полагают, что существуют препятствия на пути дальнейшей реализации этой договоренности. Как Россия оценивает это соглашение и ожидает ли его сохранения и укрепления?– Россия всегда выступала и продолжит выступать за стабилизацию обстановки в регионе. В таком же ключе смотрим на происходящую между Саудовской Аравией и Ираном нормализацию, которая, как мы рассчитываем, благоприятным образом может повлиять на обстановку на Ближнем Востоке. Тем более, что речь идет о государствах, которые играют видную роль в делах региона. Надеемся, что эта работа по сближению Эр-Рияда и Тегерана будет реализовываться и увенчается успехом. Мы будем этому всячески способствовать.– С другой стороны, все ожидают попыток США добиться нормализации саудовско-израильских отношений. Как Россия относится к этой теме и считает ли возможной нормализацию между Саудовской Аравией и Израилем в нынешних условиях?– Мы внимательно следим за появляющимися в СМИ сообщениями относительно этого сюжета. Судя по всему, о выходе на предметные договорённости еще далеко. Поэтому делать выводы о том, какой вид примет эта сделка, пока рано.– Как вы оцениваете назначение посла Саудовской Аравии в Иордании чрезвычайным и полномочным послом в Палестине и генеральным консулом-нерезидентом в Иерусалиме?– Исходим из того, что такие шаги являются суверенной прерогативой Саудовской Аравии и ПНА.– Что вы можете сказать об актах сожжения Корана, которые были проведены недавно в Швеции?– Мы решительно осуждаем акты издевательства над предметами культа любой религии мира. Подобные безответственные действия, которые, видимо, являются саморекламой исполнителей, заслуживают самого глубокого порицания.
https://ria.ru/20230905/siriya-1894413383.html
https://ria.ru/20230905/iran-1894386923.html
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иордания, глеб десятников, сирия, интервью
Иордания, Глеб Десятников, Сирия, Интервью

Глеб Десятников: ситуация в Сирии остается тревожной из-за террористов

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПосол России в Иордании Глеб Десятников
Посол России в Иордании Глеб Десятников - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Посол России в Иордании Глеб Десятников. Архивное фото
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Последние месяцы охарактеризованы процессом нормализации отношений между Иорданией и Сирией, страны координируют усилия по борьбе с наркотрафиком. Москва поддерживает эти усилия и осознает, что не всем мировым игрокам по душе нормализация отношений Сирии со странами Ближнего Востока, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости посол России в королевстве Иордания Глеб Десятников. Помимо этого, дипломат оценил ситуацию в Сирии на данный момент, нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Ираном и прокомментировал участившиеся акции по осквернению Корана в европейских странах.
– Господин посол, как известно, между Иорданией и Россией существуют постоянная координация и сотрудничество по сирийскому вопросу. На основании этого как вы оцениваете сближение между Сирией и Иорданией? Считаете ли вы, что нынешнее сближение и координация между этими странами находятся на желаемом уровне?
– Российская сторона приветствует нормализацию отношений Дамаска с Амманом и со всеми остальными членами арабского сообщества. Будет всецело помогать в меру своих возможностей продвигать этот процесс. Одновременно считаем, что такое позитивное развитие способствовало бы установлению благоприятной атмосферы вокруг Сирии. Что касается уровня координации, то тут всё ещё есть резерв, который может быть задействован. Рассчитываем, что Амман и Дамаск сделают все необходимое для использования имеющегося потенциала, чтобы вывести иордано-сирийскую координацию на новый уровень.
– Считаете ли вы, что есть препятствия на пути сирийско-иорданского сближения, и если они существуют, то какие?
– Мы понимаем, что не всем мировым игрокам по душе усилия, предпринимаемые сейчас для нормализации отношений Дамаска с другими ближневосточными странами. Понятно, что эти игроки работают в соответствующем направлении. Кроме того, действуют рестрикции в рамках так называемого "Закона Цезаря", которые безусловно являются дополнительным препятствием на пути сближения Сирии и Иордании.
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– В последнее время, согласно ряду аналитиков, мы наблюдаем координацию между Сирией и Иорданией по борьбе с наркотрафиком. Как вы оцениваете уровень этой координации?
– Знаем, что координация между Сирией и Иорданией по проблематике наркотрафика носит регулярный характер и приносит свои плоды. Мы можем только приветствовать такое взаимодействие между двумя соседями и желаем им всяческого успеха в этой работе. Москва будет поддерживать эти усилия Аммана и Дамаска.
– Существует мнение, что ситуация в Сирии носит взрывоопасный характер после нескольких прискорбных инцидентов на территории страны, в результате которых погибли сирийские граждане. Как вы считаете, будем ли мы наблюдать усугубление обстановки в Сирии?
– Ситуация остается тревожной – на территории САР по-прежнему находятся террористы, где они имеют свои отдельные анклавы. Мы руководствуемся тем пониманием, что дамасские власти сделают всё необходимое для того, чтобы нейтрализовать террористическое подполье на своей земле.
– По мнению наблюдателей, соглашение между Саудовской Аравией и Ираном (по нормализации отношений, подписанное в марте этого года при посредничестве Китая – ред.) может обеспечить мир в регионе. Вместе с тем многие полагают, что существуют препятствия на пути дальнейшей реализации этой договоренности. Как Россия оценивает это соглашение и ожидает ли его сохранения и укрепления?
– Россия всегда выступала и продолжит выступать за стабилизацию обстановки в регионе. В таком же ключе смотрим на происходящую между Саудовской Аравией и Ираном нормализацию, которая, как мы рассчитываем, благоприятным образом может повлиять на обстановку на Ближнем Востоке. Тем более, что речь идет о государствах, которые играют видную роль в делах региона. Надеемся, что эта работа по сближению Эр-Рияда и Тегерана будет реализовываться и увенчается успехом. Мы будем этому всячески способствовать.
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– С другой стороны, все ожидают попыток США добиться нормализации саудовско-израильских отношений. Как Россия относится к этой теме и считает ли возможной нормализацию между Саудовской Аравией и Израилем в нынешних условиях?
– Мы внимательно следим за появляющимися в СМИ сообщениями относительно этого сюжета. Судя по всему, о выходе на предметные договорённости еще далеко. Поэтому делать выводы о том, какой вид примет эта сделка, пока рано.
– Как вы оцениваете назначение посла Саудовской Аравии в Иордании чрезвычайным и полномочным послом в Палестине и генеральным консулом-нерезидентом в Иерусалиме?
– Исходим из того, что такие шаги являются суверенной прерогативой Саудовской Аравии и ПНА.
– Что вы можете сказать об актах сожжения Корана, которые были проведены недавно в Швеции?
– Мы решительно осуждаем акты издевательства над предметами культа любой религии мира. Подобные безответственные действия, которые, видимо, являются саморекламой исполнителей, заслуживают самого глубокого порицания.
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