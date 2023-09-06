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Депутат Госдумы заявил, что Вторая мировая война не закончилась - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 06.09.2023 (обновлено: 04:52 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/deputat-1894431308.html
Депутат Госдумы заявил, что Вторая мировая война не закончилась
Депутат Госдумы заявил, что Вторая мировая война не закончилась - РИА Новости, 06.09.2023
Депутат Госдумы заявил, что Вторая мировая война не закончилась
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Вторая мировая война не может считаться оконченной, пока на Украине правят пособники РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T04:48
2023-09-06T04:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
михаил шеремет
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Вторая мировая война не может считаться оконченной, пока на Украине правят пособники и идейные последователи фашизма. Ранее секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, говоря о противостоянии Украины и России, заявил, что третья мировая "вошла в активную фазу". "Киевский нацистский режим пытается спрятаться за ширмой и объявить третью мировую войну, но еще не окончена Вторая мировая, так как не добита фашистская нечисть, пособники и идейные последователи фашизма, захватившие власть на Украине", - сказал Шеремет. По его словам, киевские власти на протяжении многих лет воевали с собственным народом, и только вмешательство России позволило остановить геноцид русскоязычного населения.
https://ria.ru/20230905/krym-1894333191.html
https://ria.ru/20230902/krym-1893802678.html
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украина, россия, михаил шеремет, политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Политика
Депутат Госдумы заявил, что Вторая мировая война не закончилась

Шеремет: Вторая мировая война не закончится, пока на Украине правят фашисты

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Вторая мировая война не может считаться оконченной, пока на Украине правят пособники и идейные последователи фашизма.
Ранее секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, говоря о противостоянии Украины и России, заявил, что третья мировая "вошла в активную фазу".
Надпись Крым - Россия навсегда в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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"Киевский нацистский режим пытается спрятаться за ширмой и объявить третью мировую войну, но еще не окончена Вторая мировая, так как не добита фашистская нечисть, пособники и идейные последователи фашизма, захватившие власть на Украине", - сказал Шеремет.
По его словам, киевские власти на протяжении многих лет воевали с собственным народом, и только вмешательство России позволило остановить геноцид русскоязычного населения.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМихаил ШереметПолитика
 
 
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