https://ria.ru/20230906/deputat-1894431308.html

Депутат Госдумы заявил, что Вторая мировая война не закончилась

Депутат Госдумы заявил, что Вторая мировая война не закончилась - РИА Новости, 06.09.2023

Депутат Госдумы заявил, что Вторая мировая война не закончилась

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Вторая мировая война не может считаться оконченной, пока на Украине правят пособники РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T04:48

2023-09-06T04:48

2023-09-06T04:52

специальная военная операция на украине

украина

россия

михаил шеремет

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Вторая мировая война не может считаться оконченной, пока на Украине правят пособники и идейные последователи фашизма. Ранее секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, говоря о противостоянии Украины и России, заявил, что третья мировая "вошла в активную фазу". "Киевский нацистский режим пытается спрятаться за ширмой и объявить третью мировую войну, но еще не окончена Вторая мировая, так как не добита фашистская нечисть, пособники и идейные последователи фашизма, захватившие власть на Украине", - сказал Шеремет. По его словам, киевские власти на протяжении многих лет воевали с собственным народом, и только вмешательство России позволило остановить геноцид русскоязычного населения.

https://ria.ru/20230905/krym-1894333191.html

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украина, россия, михаил шеремет, политика