Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратила деньги Евросоюза
Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратили 1,2 миллиарда евро Евросоюза
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер оппозиционной в Молдавии партии Национального альтернативного движения (НАД/MAN) Ион Чебан призвал центральные власти республики обнародовать отчет о расходе 1,2 миллиарда евро, предоставленных Евросоюзом.
Ранее глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что с октября 2021 года республика получила поддержку в размере 1,2 миллиарда евро от Европейского союза, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
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"Мы подготовили три петиции к властям республики с требованием представить отчет о расходе 1,2 миллиарда евро, предоставленных Молдавии Евросоюзом. К сожалению, вся информация скрыта, публикуется частями, скрываются контракты, закупки, переговоры. Мы требуем прозрачности в этих процессах. Правящая партия "Действие и солидарность" заявляла, что будет бороться с коррупцией и выступает за максимальную прозрачность в этом вопросе. Однако полностью дискредитировала идею прозрачности как для бюджетных средств, так и полученных извне", - заявил Чебан в среду на брифинге.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.