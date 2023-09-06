https://ria.ru/20230906/dengi-1894636084.html

Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратила деньги Евросоюза

Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратила деньги Евросоюза - РИА Новости, 06.09.2023

Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратила деньги Евросоюза

Мэр Кишинева и лидер оппозиционной в Молдавии партии Национального альтернативного движения (НАД/MAN) Ион Чебан призвал центральные власти республики... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T21:22

2023-09-06T21:22

2023-09-06T21:26

в мире

молдавия

ион чебан

европейский инвестиционный банк

еврокомиссия

евросоюз

брюссель

кишинев

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КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер оппозиционной в Молдавии партии Национального альтернативного движения (НАД/MAN) Ион Чебан призвал центральные власти республики обнародовать отчет о расходе 1,2 миллиарда евро, предоставленных Евросоюзом. Ранее глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что с октября 2021 года республика получила поддержку в размере 1,2 миллиарда евро от Европейского союза, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. "Мы подготовили три петиции к властям республики с требованием представить отчет о расходе 1,2 миллиарда евро, предоставленных Молдавии Евросоюзом. К сожалению, вся информация скрыта, публикуется частями, скрываются контракты, закупки, переговоры. Мы требуем прозрачности в этих процессах. Правящая партия "Действие и солидарность" заявляла, что будет бороться с коррупцией и выступает за максимальную прозрачность в этом вопросе. Однако полностью дискредитировала идею прозрачности как для бюджетных средств, так и полученных извне", - заявил Чебан в среду на брифинге.Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230904/storonniki-1894057583.html

https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894602692.html

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в мире, молдавия, ион чебан, европейский инвестиционный банк, еврокомиссия, евросоюз, брюссель, кишинев, майя санду