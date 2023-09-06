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Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратила деньги Евросоюза - РИА Новости, 06.09.2023
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21:22 06.09.2023 (обновлено: 21:26 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/dengi-1894636084.html
Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратила деньги Евросоюза
Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратила деньги Евросоюза - РИА Новости, 06.09.2023
Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратила деньги Евросоюза
Мэр Кишинева и лидер оппозиционной в Молдавии партии Национального альтернативного движения (НАД/MAN) Ион Чебан призвал центральные власти республики... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T21:22
2023-09-06T21:26
в мире
молдавия
ион чебан
европейский инвестиционный банк
еврокомиссия
евросоюз
брюссель
кишинев
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КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер оппозиционной в Молдавии партии Национального альтернативного движения (НАД/MAN) Ион Чебан призвал центральные власти республики обнародовать отчет о расходе 1,2 миллиарда евро, предоставленных Евросоюзом. Ранее глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что с октября 2021 года республика получила поддержку в размере 1,2 миллиарда евро от Европейского союза, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. &quot;Мы подготовили три петиции к властям республики с требованием представить отчет о расходе 1,2 миллиарда евро, предоставленных Молдавии Евросоюзом. К сожалению, вся информация скрыта, публикуется частями, скрываются контракты, закупки, переговоры. Мы требуем прозрачности в этих процессах. Правящая партия &quot;Действие и солидарность&quot; заявляла, что будет бороться с коррупцией и выступает за максимальную прозрачность в этом вопросе. Однако полностью дискредитировала идею прозрачности как для бюджетных средств, так и полученных извне&quot;, - заявил Чебан в среду на брифинге.Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230904/storonniki-1894057583.html
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в мире, молдавия, ион чебан, европейский инвестиционный банк, еврокомиссия, евросоюз, брюссель, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Ион Чебан, Европейский инвестиционный банк, Еврокомиссия, Евросоюз, Брюссель, Кишинев, Майя Санду
Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратила деньги Евросоюза

Мэр Кишинева хочет знать, на что Молдавия потратили 1,2 миллиарда евро Евросоюза

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер оппозиционной в Молдавии партии Национального альтернативного движения (НАД/MAN) Ион Чебан призвал центральные власти республики обнародовать отчет о расходе 1,2 миллиарда евро, предоставленных Евросоюзом.
Ранее глава делегации Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс заявил, что с октября 2021 года республика получила поддержку в размере 1,2 миллиарда евро от Европейского союза, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
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"Мы подготовили три петиции к властям республики с требованием представить отчет о расходе 1,2 миллиарда евро, предоставленных Молдавии Евросоюзом. К сожалению, вся информация скрыта, публикуется частями, скрываются контракты, закупки, переговоры. Мы требуем прозрачности в этих процессах. Правящая партия "Действие и солидарность" заявляла, что будет бороться с коррупцией и выступает за максимальную прозрачность в этом вопросе. Однако полностью дискредитировала идею прозрачности как для бюджетных средств, так и полученных извне", - заявил Чебан в среду на брифинге.

Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
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В миреМолдавияИон ЧебанЕвропейский инвестиционный банкЕврокомиссияЕвросоюзБрюссельКишиневМайя Санду
 
 
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