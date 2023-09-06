https://ria.ru/20230906/chasy-1894569515.html
В Домодедово у пассажирки нашли незадекларированные часы с бриллиантами
В Домодедово у пассажирки нашли незадекларированные часы с бриллиантами - РИА Новости, 06.09.2023
В Домодедово у пассажирки нашли незадекларированные часы с бриллиантами
Таможенники в столичном аэропорту Домодедово нашли у пассажирки из Дубая незадекларированные часы с бриллиантами на 7 миллионов рублей, женщине грозит до семи... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:31
2023-09-06T16:31
2023-09-06T16:31
происшествия
дубай
россия
домодедово (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
chopard
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Таможенники в столичном аэропорту Домодедово нашли у пассажирки из Дубая незадекларированные часы с бриллиантами на 7 миллионов рублей, женщине грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба ФТС России. По информации ведомства, при досмотре багажа пассажирки, прибывшей из Дубая, домодедовские таможенники нашли фирменную упаковку для элитных часов швейцарской марки Chopard. Женщина добровольно сняла с руки часы и предъявила их к досмотру. "Экспертиза установила, что корпус изделия выполнен из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость часов оценивается в 7 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе. В ФТС добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей, напомнили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20230417/dragotsennosti-1865883114.html
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происшествия, дубай, россия, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии), chopard
Происшествия, Дубай, Россия, Домодедово (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Chopard
В Домодедово у пассажирки нашли незадекларированные часы с бриллиантами
В Домодедово у пассажирки из Дубая нашли незадекларированные часы с бриллиантами