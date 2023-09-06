https://ria.ru/20230906/chasy-1894569515.html

В Домодедово у пассажирки нашли незадекларированные часы с бриллиантами

В Домодедово у пассажирки нашли незадекларированные часы с бриллиантами - РИА Новости, 06.09.2023

В Домодедово у пассажирки нашли незадекларированные часы с бриллиантами

Таможенники в столичном аэропорту Домодедово нашли у пассажирки из Дубая незадекларированные часы с бриллиантами на 7 миллионов рублей, женщине грозит до семи... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:31

2023-09-06T16:31

2023-09-06T16:31

происшествия

дубай

россия

домодедово (аэропорт)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

chopard

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894568243_0:508:1040:1093_1920x0_80_0_0_b810a1af99be7898716e910d4d555ff0.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Таможенники в столичном аэропорту Домодедово нашли у пассажирки из Дубая незадекларированные часы с бриллиантами на 7 миллионов рублей, женщине грозит до семи лет колонии, сообщает пресс-служба ФТС России. По информации ведомства, при досмотре багажа пассажирки, прибывшей из Дубая, домодедовские таможенники нашли фирменную упаковку для элитных часов швейцарской марки Chopard. Женщина добровольно сняла с руки часы и предъявила их к досмотру. "Экспертиза установила, что корпус изделия выполнен из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость часов оценивается в 7 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе. В ФТС добавили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей, напомнили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20230417/dragotsennosti-1865883114.html

https://ria.ru/20230529/lego-1874824144.html

дубай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дубай, россия, домодедово (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии), chopard