https://ria.ru/20230906/challenger-1894482652.html
Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2
Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2 - РИА Новости, 06.09.2023
Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2
Российских военных, подбивших британский танк Challenger 2 в Запорожской области, наградят, сообщил в среду РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:58
2023-09-06T11:58
2023-09-06T14:54
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894236752_0:0:875:492_1920x0_80_0_0_1c7e40e2ba8a076e6a5eda3b5ffd22bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Российских военных, подбивших британский танк Challenger 2 в Запорожской области, наградят, сообщил в среду РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Безусловно, наши ребята будут награждены. Помимо гарантированных выплат за уничтожение вражеской техники, уверен, появятся дополнительные инициативы со стороны гражданского общества", - сказал Рогов. По его словам, в настоящее время уточняются фамилии военных и обстоятельства уничтожения танка. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. По его словам, танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военных, отметил министр, выжил. Новый танк на замену уничтоженному Лондон отправлять пока не планирует. До этого неоднократно сообщалось об уничтожении в зоне СВО немецких танков Leopard, но о Challenger 2 - ни разу. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.
https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894236752_71:0:727:492_1920x0_80_0_0_e26c4f3194b0238ee621fb6b54235d27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2
Рогов заявил, что военных, подбивших под Запорожьем Challenger 2, наградят
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Российских военных, подбивших британский танк Challenger 2 в Запорожской области, наградят, сообщил в среду РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Безусловно, наши ребята будут награждены. Помимо гарантированных выплат за уничтожение вражеской техники, уверен, появятся дополнительные инициативы со стороны гражданского общества", - сказал Рогов. По его словам, в настоящее время уточняются фамилии военных и обстоятельства уничтожения танка.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс
подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. По его словам, танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военных, отметил министр, выжил. Новый танк на замену уничтоженному Лондон
отправлять пока не планирует.
До этого неоднократно сообщалось об уничтожении в зоне СВО немецких танков Leopard, но о Challenger 2 - ни разу. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.
"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк