https://ria.ru/20230906/challenger-1894482652.html

Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2

Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2 - РИА Новости, 06.09.2023

Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2

Российских военных, подбивших британский танк Challenger 2 в Запорожской области, наградят, сообщил в среду РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:58

2023-09-06T11:58

2023-09-06T14:54

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Российских военных, подбивших британский танк Challenger 2 в Запорожской области, наградят, сообщил в среду РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Безусловно, наши ребята будут награждены. Помимо гарантированных выплат за уничтожение вражеской техники, уверен, появятся дополнительные инициативы со стороны гражданского общества", - сказал Рогов. По его словам, в настоящее время уточняются фамилии военных и обстоятельства уничтожения танка. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. По его словам, танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военных, отметил министр, выжил. Новый танк на замену уничтоженному Лондон отправлять пока не планирует. До этого неоднократно сообщалось об уничтожении в зоне СВО немецких танков Leopard, но о Challenger 2 - ни разу. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.

https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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