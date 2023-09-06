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Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2 - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 06.09.2023 (обновлено: 14:54 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/challenger-1894482652.html
Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2
Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2 - РИА Новости, 06.09.2023
Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2
Российских военных, подбивших британский танк Challenger 2 в Запорожской области, наградят, сообщил в среду РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:58
2023-09-06T14:54
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Российских военных, подбивших британский танк Challenger 2 в Запорожской области, наградят, сообщил в среду РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Безусловно, наши ребята будут награждены. Помимо гарантированных выплат за уничтожение вражеской техники, уверен, появятся дополнительные инициативы со стороны гражданского общества", - сказал Рогов. По его словам, в настоящее время уточняются фамилии военных и обстоятельства уничтожения танка. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. По его словам, танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военных, отметил министр, выжил. Новый танк на замену уничтоженному Лондон отправлять пока не планирует. До этого неоднократно сообщалось об уничтожении в зоне СВО немецких танков Leopard, но о Challenger 2 - ни разу. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.
https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов анонсировал награждение военных, уничтоживших Challenger 2

Рогов заявил, что военных, подбивших под Запорожьем Challenger 2, наградят

Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Российских военных, подбивших британский танк Challenger 2 в Запорожской области, наградят, сообщил в среду РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Безусловно, наши ребята будут награждены. Помимо гарантированных выплат за уничтожение вражеской техники, уверен, появятся дополнительные инициативы со стороны гражданского общества", - сказал Рогов. По его словам, в настоящее время уточняются фамилии военных и обстоятельства уничтожения танка.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил, что российские военные уничтожили в зоне СВО танк Challenger 2. По его словам, танк подбила российская артиллерия, затем машина попала под новый удар во время попытки потушить огонь. Экипаж из шести украинских военных, отметил министр, выжил. Новый танк на замену уничтоженному Лондон отправлять пока не планирует.
До этого неоднократно сообщалось об уничтожении в зоне СВО немецких танков Leopard, но о Challenger 2 - ни разу. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк
Вчера, 19:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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