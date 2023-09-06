https://ria.ru/20230906/chad-1894516833.html
Парламент Чада потребовал вывести войска Франции из страны
Парламент Чада потребовал вывести войска Франции из страны - РИА Новости, 06.09.2023
Парламент Чада потребовал вывести войска Франции из страны
Члены парламента Чада потребовали ухода французских военных сил из страны после убийства местного жителя французским врачом в городе Фая-Ларжо, сообщил РИА... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:52
2023-09-06T13:52
2023-09-06T14:58
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Члены парламента Чада потребовали ухода французских военных сил из страны после убийства местного жителя французским врачом в городе Фая-Ларжо, сообщил РИА Новости чадский политолог Эварист Нгарлем Тольде.Жители чадского города Фая-Ларжо собрались на протесты и попытались проникнуть на французскую военную базу после того, как местный солдат погиб от рук французского врача."Местные представители Национальной ассамблеи, которые прибыли на место, высказались за уход французской армии, поскольку не понимают, как французская армия может убить чадца на чадской территории", - рассказал Эварист Тольде.По словам Тольде, армия Чада встала на сторону французов и применила боевые патроны для разгона протестующих чадцев у французской военной базы, данных об убитых и раненых пока нет.Напряжение в регионе Борку, где проходят протесты, высоко, есть опасения, что протесты против французского военного присутствия в Чаде могут перекинуться на другие регионы страны, отмечает чадский политолог.В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер, Мали, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад), называлась борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Военный контингент Франции ранее располагался также в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно.
https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html
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в мире, чад, франция, африка, мали, переворот в нигере — 2023
В мире, Чад, Франция, Африка, Мали, Переворот в Нигере — 2023
Парламент Чада потребовал вывести войска Франции из страны
Политолог: парламентарии Чада потребовали ухода французских военных из страны
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Члены парламента Чада потребовали ухода французских военных сил из страны после убийства местного жителя французским врачом в городе Фая-Ларжо, сообщил РИА Новости чадский политолог Эварист Нгарлем Тольде.
Жители чадского города Фая-Ларжо собрались на протесты и попытались проникнуть на французскую военную базу после того, как местный солдат погиб от рук французского врача.
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"Местные представители Национальной ассамблеи, которые прибыли на место, высказались за уход французской армии, поскольку не понимают, как французская армия может убить чадца на чадской территории", - рассказал Эварист Тольде.
По словам Тольде, армия Чада встала на сторону французов и применила боевые патроны для разгона протестующих чадцев у французской военной базы, данных об убитых и раненых пока нет.
Напряжение в регионе Борку, где проходят протесты, высоко, есть опасения, что протесты против французского военного присутствия в Чаде могут перекинуться на другие регионы страны, отмечает чадский политолог.
В ноябре 2022 года президент Франции объявил о завершении антитеррористической операции "Бархан" в Сахаро-Сахельском регионе. Целью операции в Сахаро-Сахельском регионе (Нигер
, Мали
, Буркина-Фасо
, Мавритания
, Чад), называлась борьба с терроризмом и стабилизация ситуации до уровня, когда местные власти смогут сами обеспечивать безопасность. Военный контингент Франции ранее располагался также в Мали и Буркина-Фасо, однако французские силы были выдворены из двух стран после государственных переворотов, осуществленных в 2020 и 2022 годах соответственно.
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