https://ria.ru/20230906/britaniya-1894486180.html

Нарышкин заявил об актуальности фразы "англичанка гадит"

Нарышкин заявил об актуальности фразы "англичанка гадит" - РИА Новости, 06.09.2023

Нарышкин заявил об актуальности фразы "англичанка гадит"

Британия многие века была и остается крайне опасным геополитическим противником России и, ведомая сейчас США, по-прежнему "гадит", констатировал директор Службы РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:04

2023-09-06T12:04

2023-09-06T12:07

россия

великобритания

сша

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Британия многие века была и остается крайне опасным геополитическим противником России и, ведомая сейчас США, по-прежнему "гадит", констатировал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Великобритания на протяжении многих веков была и остается опасным геополитическим противником нашей Родины. Вплоть до начала ХХ века Великобритания лидировала в антироссийских устремлениях, участвовала даже в военных походах на нашу страну – войне 1853-56 годов в Крыму и на Дальнем Востоке, интервенции на Севере России 1918-1920 годов. Нити многих войн и конфликтов в Европе, с вовлечением России против ее интересов, зачастую вели в Лондон", - напомнил Нарышкин."Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову: "Англичанка гадит", - на слуху и в наши дни", - отметил директор СВР. Примеров закулисных интриг, провокаций британцев против России можно приводить "не десятками, а сотнями", добавил Нарышкин."Конечно, мощь Великобритании давно уже пошла на убыль, но, ведомая беспринципным сюзереном (США), она продолжает оставаться крайне опасной", - подчеркнул он.По его словам, вывод таков - к любому противнику надо относиться серьезно, вовремя узнавать о его действиях и планах. "Противника надо знать, и в этом состоит одна из важнейших функций нашей внешней разведки", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html

https://ria.ru/20230226/britaniya-1854302052.html

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великобритания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, великобритания, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность