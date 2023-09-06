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Нарышкин заявил об актуальности фразы "англичанка гадит" - РИА Новости, 06.09.2023
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12:04 06.09.2023 (обновлено: 12:07 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/britaniya-1894486180.html
Нарышкин заявил об актуальности фразы "англичанка гадит"
Нарышкин заявил об актуальности фразы "англичанка гадит" - РИА Новости, 06.09.2023
Нарышкин заявил об актуальности фразы "англичанка гадит"
Британия многие века была и остается крайне опасным геополитическим противником России и, ведомая сейчас США, по-прежнему "гадит", констатировал директор Службы РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:04
2023-09-06T12:07
россия
великобритания
сша
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
безопасность
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Британия многие века была и остается крайне опасным геополитическим противником России и, ведомая сейчас США, по-прежнему "гадит", констатировал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона"."Великобритания на протяжении многих веков была и остается опасным геополитическим противником нашей Родины. Вплоть до начала ХХ века Великобритания лидировала в антироссийских устремлениях, участвовала даже в военных походах на нашу страну – войне 1853-56 годов в Крыму и на Дальнем Востоке, интервенции на Севере России 1918-1920 годов. Нити многих войн и конфликтов в Европе, с вовлечением России против ее интересов, зачастую вели в Лондон", - напомнил Нарышкин."Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову: "Англичанка гадит", - на слуху и в наши дни", - отметил директор СВР. Примеров закулисных интриг, провокаций британцев против России можно приводить "не десятками, а сотнями", добавил Нарышкин."Конечно, мощь Великобритании давно уже пошла на убыль, но, ведомая беспринципным сюзереном (США), она продолжает оставаться крайне опасной", - подчеркнул он.По его словам, вывод таков - к любому противнику надо относиться серьезно, вовремя узнавать о его действиях и планах. "Противника надо знать, и в этом состоит одна из важнейших функций нашей внешней разведки", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html
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россия, великобритания, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность
Россия, Великобритания, США, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Безопасность
Нарышкин заявил об актуальности фразы "англичанка гадит"

Нарышкин заявил, что Британия остается крайне опасным противником России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Британия многие века была и остается крайне опасным геополитическим противником России и, ведомая сейчас США, по-прежнему "гадит", констатировал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
"Великобритания на протяжении многих веков была и остается опасным геополитическим противником нашей Родины. Вплоть до начала ХХ века Великобритания лидировала в антироссийских устремлениях, участвовала даже в военных походах на нашу страну – войне 1853-56 годов в Крыму и на Дальнем Востоке, интервенции на Севере России 1918-1920 годов. Нити многих войн и конфликтов в Европе, с вовлечением России против ее интересов, зачастую вели в Лондон", - напомнил Нарышкин.
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"Просторечная фраза, приписываемая выдающемуся русскому полководцу фельдмаршалу Суворову: "Англичанка гадит", - на слуху и в наши дни", - отметил директор СВР. Примеров закулисных интриг, провокаций британцев против России можно приводить "не десятками, а сотнями", добавил Нарышкин.
"Конечно, мощь Великобритании давно уже пошла на убыль, но, ведомая беспринципным сюзереном (США), она продолжает оставаться крайне опасной", - подчеркнул он.
По его словам, вывод таков - к любому противнику надо относиться серьезно, вовремя узнавать о его действиях и планах. "Противника надо знать, и в этом состоит одна из важнейших функций нашей внешней разведки", - сказал Нарышкин.
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