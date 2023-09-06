https://ria.ru/20230906/bmp-1894428352.html

Минобороны получило новую партию БМП-2М "Бережок"

Минобороны получило новую партию БМП-2М "Бережок" - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны получило новую партию БМП-2М "Бережок"

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T03:07

2023-09-06T03:07

2023-09-06T09:25

безопасность

технологии

россия

ростех

высокоточные комплексы

конструкторское бюро приборостроения

бмп-2м

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок", сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность", — рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. Он напомнил, что сегодня коллективы оборонных предприятий корпорации трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю. БМП-2М с боевым отделением "Бережок" разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП). В состав вооружения "Бережка" входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет" по две ракеты на каждой. Это позволяет уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на дальности до восьми километров.

https://ria.ru/20230904/bmp-1893994904.html

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безопасность, технологии, россия, ростех, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, бмп-2м