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Минобороны получило новую партию БМП-2М "Бережок" - РИА Новости, 06.09.2023
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03:07 06.09.2023 (обновлено: 09:25 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/bmp-1894428352.html
Минобороны получило новую партию БМП-2М "Бережок"
Минобороны получило новую партию БМП-2М "Бережок" - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны получило новую партию БМП-2М "Бережок"
Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:07
2023-09-06T09:25
безопасность
технологии
россия
ростех
высокоточные комплексы
конструкторское бюро приборостроения
бмп-2м
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок", сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность", — рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев. Он напомнил, что сегодня коллективы оборонных предприятий корпорации трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю. БМП-2М с боевым отделением "Бережок" разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП). В состав вооружения "Бережка" входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет" по две ракеты на каждой. Это позволяет уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на дальности до восьми километров.
https://ria.ru/20230904/bmp-1893994904.html
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безопасность, технологии, россия, ростех, высокоточные комплексы, конструкторское бюро приборостроения, бмп-2м
Безопасность, Технологии, Россия, Ростех, Высокоточные комплексы, Конструкторское бюро приборостроения, БМП-2М
Минобороны получило новую партию БМП-2М "Бережок"

"Ростех": российские войска получили партию модернизированных БМП-2М "Бережок"

CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"БМП-2М с модулем "Бережок"
БМП-2М с модулем Бережок - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"
БМП-2М с модулем "Бережок". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил Минобороны новую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевыми отделениями "Бережок", сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Комплекс БМП-2М с "Бережком" показал свою эффективность в зоне проведения СВО. Военные, активно применяющие военную технику как днем, так и ночью, отмечают его высокую огневую мощь и мобильность", — рассказал индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
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Он напомнил, что сегодня коллективы оборонных предприятий корпорации трудятся в двух-трехсменном режиме шесть дней в неделю.
БМП-2М с боевым отделением "Бережок" разработало тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП). В состав вооружения "Бережка" входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М, а также две пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет" по две ракеты на каждой. Это позволяет уничтожать живую силу противника, укрепления, бронетехнику и даже танки на дальности до восьми километров.
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БезопасностьТехнологииРоссияРостехВысокоточные комплексыКонструкторское бюро приборостроенияБМП-2М
 
 
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