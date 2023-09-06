https://ria.ru/20230906/blokirovka-1894434346.html

Сенатор попросил РКН заблокировать нарушающие закон VPN-сервисы

Сенатор попросил РКН заблокировать нарушающие закон VPN-сервисы - РИА Новости, 06.09.2023

Сенатор попросил РКН заблокировать нарушающие закон VPN-сервисы

Руководителю Роскомнадзора Андрею Липову было направлено обращение с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами законодательства России в официальном магазине... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T06:21

2023-09-06T06:21

2023-09-06T06:21

общество

технологии

россия

андрей липов

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Руководителю Роскомнадзора Андрею Липову было направлено обращение с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами законодательства России в официальном магазине приложений для системы Android RuStore и при необходимости заблокировать эти сервисы, сообщил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин. "Условием работы VPN-сервисов в нашей стране является выполнение требований российского законодательства, в частности, законом установлено, что VPN-приложения не могут содействовать пользователям в предоставлении доступа к заблокированным в России сайтам. Учитывая, что RuStore содержит такое большое количество VPN-сервисов, направил руководителю Роскомнадзора письмо о проверке выполнения данными сервисами требований законодательства РФ. Считаю, что в случае несоответствия VPN-сервисов законодательству России, они должны быть немедленно заблокированы и удалены из RuStore", - сказал Шейкин. Сенатор объяснил, что RuStore предлагает установить "более 100 VPN-сервисов", которые можно свободно использовать на смартфонах, при этом данный магазин в соответствии с постановлением кабмина является "предустановленным продуктом на реализуемых в России гаджетах". В документе, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, отмечается, что необходимость проверки VPN-сервисов заключается в том, что эти программы могут использоваться для "нарушения установленных запретов, для обхода судебных решений, блокировок Роскомнадзора и получения доступа к запрещенному контенту". При этом подчеркивается, что условием работы этих сервисов является выполнение ими "требований российского законодательства". Ранее Шейкин заявил РИА Новости, что в России необходимо создать аналог "китайского файрвола" с невозможностью обхода блокировки нежелательных сайтов, если российское законодательство будет игнорироваться странами и впредь. В китайском сегменте интернета установлена масштабная система государственной цензуры, часто называемая "великим файрволом". В настоящий момент в материковом Китае, в частности, заблокированы Google, YouTube, WhatsApp, социальные сети Twitter, Facebook* и Instagram*, Clubhouse, Twitch, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221219/vpn-1839691980.html

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общество, технологии, россия, андрей липов