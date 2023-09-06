https://ria.ru/20230906/blinken-1894583318.html

В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным

В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным - РИА Новости, 06.09.2023

В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал символичным посещение госсекретарем США Энтони Блинкеном кладбища в Киеве, где наглядно видны все достижения РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:12

2023-09-06T17:12

2023-09-06T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

энтони блинкен

киев

сша

украина

вооруженные силы украины

дмитрий белик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал символичным посещение госсекретарем США Энтони Блинкеном кладбища в Киеве, где наглядно видны все достижения украинского контрнаступления. Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду утром и начал свой визит с посещения Берковецкого кладбища, где захоронены украинские военные. "Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, кладбище в Киеве - это лишь малая доля того, какие потери Киев пытается скрыть от мировой общественности и в первую очередь от собственного населения.

https://ria.ru/20230906/vsu-1894523401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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