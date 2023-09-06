https://ria.ru/20230906/blinken-1894583318.html
В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным
В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным - РИА Новости, 06.09.2023
В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал символичным посещение госсекретарем США Энтони Блинкеном кладбища в Киеве, где наглядно видны все достижения РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:12
2023-09-06T17:12
2023-09-06T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
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дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал символичным посещение госсекретарем США Энтони Блинкеном кладбища в Киеве, где наглядно видны все достижения украинского контрнаступления. Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду утром и начал свой визит с посещения Берковецкого кладбища, где захоронены украинские военные. "Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, кладбище в Киеве - это лишь малая доля того, какие потери Киев пытается скрыть от мировой общественности и в первую очередь от собственного населения.
https://ria.ru/20230906/vsu-1894523401.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным
Белик: на кладбище в Киеве Блинкен наглядно увидел результаты "контрнаступа"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал символичным посещение госсекретарем США Энтони Блинкеном кладбища в Киеве, где наглядно видны все достижения украинского контрнаступления.
Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду утром и начал свой визит с посещения Берковецкого кладбища, где захоронены украинские военные.
"Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, кладбище в Киеве - это лишь малая доля того, какие потери Киев пытается скрыть от мировой общественности и в первую очередь от собственного населения.
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