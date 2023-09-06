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В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным - РИА Новости, 06.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/blinken-1894583318.html
В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным
В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным - РИА Новости, 06.09.2023
В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал символичным посещение госсекретарем США Энтони Блинкеном кладбища в Киеве, где наглядно видны все достижения РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:12
2023-09-06T17:12
специальная военная операция на украине
в мире
энтони блинкен
киев
сша
украина
вооруженные силы украины
дмитрий белик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал символичным посещение госсекретарем США Энтони Блинкеном кладбища в Киеве, где наглядно видны все достижения украинского контрнаступления. Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду утром и начал свой визит с посещения Берковецкого кладбища, где захоронены украинские военные. "Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, кладбище в Киеве - это лишь малая доля того, какие потери Киев пытается скрыть от мировой общественности и в первую очередь от собственного населения.
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в мире, энтони блинкен, киев, сша, украина, вооруженные силы украины, дмитрий белик, госдума рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энтони Блинкен, Киев, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Белик, Госдума РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Госдуме назвали визит Блинкена на кладбище в Киеве символичным

Белик: на кладбище в Киеве Блинкен наглядно увидел результаты "контрнаступа"

© AP Photo / Ukrainian Ministry of Foreign Affairs Press ServiceГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на Берковецком кладбище в Киеве
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на Берковецком кладбище в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Ministry of Foreign Affairs Press Service
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на Берковецком кладбище в Киеве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал символичным посещение госсекретарем США Энтони Блинкеном кладбища в Киеве, где наглядно видны все достижения украинского контрнаступления.
Энтони Блинкен прибыл в Киев в среду утром и начал свой визит с посещения Берковецкого кладбища, где захоронены украинские военные.
"Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, кладбище в Киеве - это лишь малая доля того, какие потери Киев пытается скрыть от мировой общественности и в первую очередь от собственного населения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнтони БлинкенКиевСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий БеликГосдума РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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