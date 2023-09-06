https://ria.ru/20230906/blinken-1894496352.html

Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев

Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев - РИА Новости, 06.09.2023

Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:43

2023-09-06T12:43

2023-09-06T12:43

в мире

энтони блинкен

украина

дмитрий песков

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. "Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал Песков. Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.

https://ria.ru/20230906/kongressvumen-1894430991.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони блинкен, украина, дмитрий песков, сша