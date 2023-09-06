Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/blinken-1894496352.html
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев - РИА Новости, 06.09.2023
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:43
2023-09-06T12:43
в мире
энтони блинкен
украина
дмитрий песков
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. "Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал Песков. Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.
https://ria.ru/20230906/kongressvumen-1894430991.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, украина, дмитрий песков, сша
В мире, Энтони Блинкен, Украина, Дмитрий Песков, США
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев

Песков: Вашингтон поддержит Киев в состоянии войны до последнего украинца

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег.
Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны.
"Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину
04:35
 
В миреЭнтони БлинкенУкраинаДмитрий ПесковСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала