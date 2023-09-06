https://ria.ru/20230906/blinken-1894496352.html
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев - РИА Новости, 06.09.2023
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:43
2023-09-06T12:43
2023-09-06T12:43
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег. Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны. "Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал Песков. Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.
https://ria.ru/20230906/kongressvumen-1894430991.html
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в мире, энтони блинкен, украина, дмитрий песков, сша
В мире, Энтони Блинкен, Украина, Дмитрий Песков, США
Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Песков: Вашингтон поддержит Киев в состоянии войны до последнего украинца
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря про визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Соединенные Штаты собираются и дальше поддерживать Украину в состоянии войны до последнего украинца, не жалея никаких денег.
Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Блинкен пробудет на Украине два дня, американские чиновники хотят обсудить ход украинского наступления и оценить меры для повышения энергобезопасности страны.
"Мы слышали неоднократно заявления, что они намерены помогать и дальше Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести, и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так, мы это знаем", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что повлиять на ход специальной военной операции это не сможет.
Конгрессвумен допустила, что США введут войска на Украину