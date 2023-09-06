https://ria.ru/20230906/blinken-1894470916.html

Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине

Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 06.09.2023

Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, объявит о новой помощи для Украины более чем на один миллиард долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:11

2023-09-06T11:11

2023-09-06T11:35

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украина

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сша

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, объявит о новой помощи для Украины более чем на один миллиард долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа.Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом."Ожидается, что Блинкен объявит о более чем 1 миллиарде долларов нового финансирования для Украины", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html

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Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, государственный департамент сша, сша, энтони блинкен