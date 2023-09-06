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Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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11:11 06.09.2023 (обновлено: 11:35 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/blinken-1894470916.html
Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине
Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 06.09.2023
Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, объявит о новой помощи для Украины более чем на один миллиард долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:11
2023-09-06T11:35
в мире
киев
украина
государственный департамент сша
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, объявит о новой помощи для Украины более чем на один миллиард долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа.Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом."Ожидается, что Блинкен объявит о более чем 1 миллиарде долларов нового финансирования для Украины", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20230906/istrebiteli-1894451658.html
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в мире, киев, украина, государственный департамент сша, сша, энтони блинкен
В мире, Киев, Украина, Государственный департамент США, США, Энтони Блинкен
Блинкен в Киеве может объявить о новом пакете помощи Украине

Блинкен в Киеве может объявить о новой помощи Украине в миллиард долларов

© AFP 2023 / Pool/Brendan Smialowski Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AFP 2023 / Pool/Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, как ожидается, объявит о новой помощи для Украины более чем на один миллиард долларов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепа.
Ранее агентство УНИАН сообщило, что Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом.
"Ожидается, что Блинкен объявит о более чем 1 миллиарде долларов нового финансирования для Украины", - говорится в сообщении телеканала.
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В миреКиевУкраинаГосударственный департамент СШАСШАЭнтони Блинкен
 
 
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