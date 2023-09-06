Минобороны: Обама и Госдеп продвигали военные биопрограммы США за рубежом
Кириллов: Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других странах
© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама участвовал в продвижении Госдепом военных биологических программ за рубежом, на этот счет у Москвы есть доказательства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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"Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", — сказал он.
Он уточнил, что в распоряжение Москвы попали документы, подтверждающие участие Госдепа в "Программе повышения биобезопасности" с 2016 года. По словам Кириллова, эти материалы показывают активную биологическую деятельность Вашингтона на территории других стран, а также стремление задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований.
По словам начальника войск РХБЗ, Вашингтон предпринимает административные, финансовые и дипломатические усилия для установления глобального контроля за биологической обстановкой. Он отметил, что США хотят расширить сеть подконтрольных лабораторий за рубежом и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. Действовать при этом предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекают гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций (Си-ди-си).
Кириллов подчеркнул, что во время работы в августе в Женеве экспертной группы по укреплению КБТО Министерство обороны США обнародовало программный документ "Обзор политики в области биозащиты". В нем определяются действия Вашингтона по этому направлению до 2035 года. По словам начальника войск РХБЗ, хотя заявленной целью определено "сдерживание применения биологического оружия и реагирование на природные вспышки", документ создает правовую основу для дальнейшей военно-биологической экспансии США и проведения исследований за рубежом.
Вскоре после начала спецоперации Минобороны начало получать свидетельства о том, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В стране формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. В частности, в них исследовали возбудителей различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
В России создали парламентскую комиссию по расследованию этой деятельности.