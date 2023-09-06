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Минобороны: Обама и Госдеп продвигали военные биопрограммы США за рубежом - РИА Новости, 06.09.2023
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16:37 06.09.2023 (обновлено: 17:48 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/bioprogrammy-1894572361.html
Минобороны: Обама и Госдеп продвигали военные биопрограммы США за рубежом
Минобороны: Обама и Госдеп продвигали военные биопрограммы США за рубежом - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны: Обама и Госдеп продвигали военные биопрограммы США за рубежом
Экс-президент США Барак Обама участвовал в продвижении Госдепом военных биологических программ за рубежом, на этот счет у Москвы есть доказательства, заявил... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:37
2023-09-06T17:48
сша
барак обама
безопасность
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама участвовал в продвижении Госдепом военных биологических программ за рубежом, на этот счет у Москвы есть доказательства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", — сказал он. Он уточнил, что в распоряжение Москвы попали документы, подтверждающие участие Госдепа в "Программе повышения биобезопасности" с 2016 года. По словам Кириллова, эти материалы показывают активную биологическую деятельность Вашингтона на территории других стран, а также стремление задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований.Отмечается, что особое внимание при этом США уделили таким странам, как Ирак, Йемен, Иордания, Индонезия, Филиппины, Кения, Марокко и Уганда. Кроме того, согласно документам, особую роль отвели Украине. Как подчеркнул Кириллов, эту страну Штаты выделили в отдельный регион.По словам начальника войск РХБЗ, Вашингтон предпринимает административные, финансовые и дипломатические усилия для установления глобального контроля за биологической обстановкой. Он отметил, что США хотят расширить сеть подконтрольных лабораторий за рубежом и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. Действовать при этом предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекают гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций (Си-ди-си).Кириллов подчеркнул, что во время работы в августе в Женеве экспертной группы по укреплению КБТО Министерство обороны США обнародовало программный документ "Обзор политики в области биозащиты". В нем определяются действия Вашингтона по этому направлению до 2035 года. По словам начальника войск РХБЗ, хотя заявленной целью определено "сдерживание применения биологического оружия и реагирование на природные вспышки", документ создает правовую основу для дальнейшей военно-биологической экспансии США и проведения исследований за рубежом.Вскоре после начала спецоперации Минобороны начало получать свидетельства о том, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В стране формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. В частности, в них исследовали возбудителей различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.В России создали парламентскую комиссию по расследованию этой деятельности.
https://ria.ru/20230506/biorazrabotki-1870127796.html
https://ria.ru/20230828/biolaboratorii-1892717600.html
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сша, барак обама, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
США, Барак Обама, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: Обама и Госдеп продвигали военные биопрограммы США за рубежом

Кириллов: Обама участвовал в продвижении биопрограмм США в других странах

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экс-президент США Барак Обама участвовал в продвижении Госдепом военных биологических программ за рубежом, на этот счет у Москвы есть доказательства, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Упоминается роль президента Обамы в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ", — сказал он.
Он уточнил, что в распоряжение Москвы попали документы, подтверждающие участие Госдепа в "Программе повышения биобезопасности" с 2016 года. По словам Кириллова, эти материалы показывают активную биологическую деятельность Вашингтона на территории других стран, а также стремление задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований.
Отмечается, что особое внимание при этом США уделили таким странам, как Ирак, Йемен, Иордания, Индонезия, Филиппины, Кения, Марокко и Уганда. Кроме того, согласно документам, особую роль отвели Украине. Как подчеркнул Кириллов, эту страну Штаты выделили в отдельный регион.
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По словам начальника войск РХБЗ, Вашингтон предпринимает административные, финансовые и дипломатические усилия для установления глобального контроля за биологической обстановкой. Он отметил, что США хотят расширить сеть подконтрольных лабораторий за рубежом и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства. Действовать при этом предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекают гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций (Си-ди-си).
Кириллов подчеркнул, что во время работы в августе в Женеве экспертной группы по укреплению КБТО Министерство обороны США обнародовало программный документ "Обзор политики в области биозащиты". В нем определяются действия Вашингтона по этому направлению до 2035 года. По словам начальника войск РХБЗ, хотя заявленной целью определено "сдерживание применения биологического оружия и реагирование на природные вспышки", документ создает правовую основу для дальнейшей военно-биологической экспансии США и проведения исследований за рубежом.
Вскоре после начала спецоперации Минобороны начало получать свидетельства о том, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. В стране формировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США. В частности, в них исследовали возбудителей различных заболеваний, в том числе чумы и сибирской язвы.
В России создали парламентскую комиссию по расследованию этой деятельности.
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СШАБарак ОбамаБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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