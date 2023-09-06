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США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:33 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/bioprogrammy-1894569949.html
США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО
США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО - РИА Новости, 06.09.2023
США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО
США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:33
2023-09-06T16:33
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. По его словам, эти материалы показывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований. "Также следует отметить, что в планирующих документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион", - сказал Кириллов. Ранее Минобороны РФ обнародовало большой массив материалов, свидетельствующих о выполнении США на Украине военно-биологических проектов, в рамках которых шли работы с возбудителями особо опасных инфекций.
https://ria.ru/20230815/biolaboratorii-1890216583.html
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безопасность, украина, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО

Генерал Кириллов: США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог в костюме биологической защиты
Микробиолог в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог в костюме биологической защиты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. По его словам, эти материалы показывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований.
"Также следует отметить, что в планирующих документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион", - сказал Кириллов.
Ранее Минобороны РФ обнародовало большой массив материалов, свидетельствующих о выполнении США на Украине военно-биологических проектов, в рамках которых шли работы с возбудителями особо опасных инфекций.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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