https://ria.ru/20230906/bioprogrammy-1894569949.html

США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО

США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО - РИА Новости, 06.09.2023

США выделили Украину в отдельный регион для биопрограмм, сообщили в МО

США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:33

2023-09-06T16:33

2023-09-06T16:33

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США выделили Украину в отдельный регион для проведения своих биологических программ, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В распоряжении российской стороны имеются документальные подтверждения участия госдепартамента США в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года, отметил Кириллов на брифинге. По его словам, эти материалы показывают активное участие госдепа в биологических программах на территории других стран, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований. "Также следует отметить, что в планирующих документах Украина занимает особое место и выделена в отдельный регион", - сказал Кириллов. Ранее Минобороны РФ обнародовало большой массив материалов, свидетельствующих о выполнении США на Украине военно-биологических проектов, в рамках которых шли работы с возбудителями особо опасных инфекций.

https://ria.ru/20230815/biolaboratorii-1890216583.html

украина

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр