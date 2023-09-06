Рейтинг@Mail.ru
США хотят расширить сеть биолабораторий за рубежом, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/biolaboratoriya-1894573524.html
США хотят расширить сеть биолабораторий за рубежом, сообщили в Минобороны
США хотят расширить сеть биолабораторий за рубежом, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 06.09.2023
США хотят расширить сеть биолабораторий за рубежом, сообщили в Минобороны
США намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:42
2023-09-06T16:42
сша
женева (город)
игорь кириллов
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
биолаборатории на украине
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874272456_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e53b779675e3819966bbe789c0e9392.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства, сообщил в среду на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Будет расширена зарубежная сеть подконтрольных Соединенным Штатам биолабораторий и продолжена программа "Совместного снижения угрозы", которая ранее была навязана американской администрацией странам постсоветского пространства", - сказа Кириллов. По его словам, действовать предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекаются гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций Си-Ди-Си. Кириллов подчеркнул, что в период работы в августе в Женеве экспертной группы по укреплению КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия) Пентагоном был опубликован программный документ "Обзор политики в области биозащиты", в котором определены действия Минобороны США по данному направлению до 2035 года. Разработанная американской администрацией политика базируется на Стратегии национальной обороны США, Национальной стратегии биобезопасности, а также Плане по противодействию биологическим угрозам и повышению готовности к пандемиям. Кириллов особо отметил, что хотя заявленной целью ее реализации является "сдерживание применения биологического оружия и реагирование на природные вспышки", документ создает правовую основу для дальнейшей военно-биологической экспансии США и проведения исследований за пределами национальной территории. "О военно-биологическом характере запланированной деятельности говорит и тот факт, что она будет проводиться Советом по биозащите под председательством заместителя министра обороны США Уильяма Ла-Планте", – сказал Кириллов.
https://ria.ru/20230906/podtverzhdeniya-1894572241.html
https://ria.ru/20230906/bioobstanovka-1894571591.html
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874272456_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a051cebd213e806a0cba5a6d17b3f97b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, женева (город), игорь кириллов, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, биолаборатории на украине, в мире
США, Женева (город), Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ, биолаборатории на Украине, В мире
США хотят расширить сеть биолабораторий за рубежом, сообщили в Минобороны

Минобороны России: США планируют расширить мировую сеть биолабораторий

© AP Photo / Andrew HarnikЗащитные костюмы
Защитные костюмы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Защитные костюмы . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства, сообщил в среду на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Будет расширена зарубежная сеть подконтрольных Соединенным Штатам биолабораторий и продолжена программа "Совместного снижения угрозы", которая ранее была навязана американской администрацией странам постсоветского пространства", - сказа Кириллов.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Минобороны получило подтверждения участия Госдепа в биоисследованиях
16:37
По его словам, действовать предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекаются гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций Си-Ди-Си.
Кириллов подчеркнул, что в период работы в августе в Женеве экспертной группы по укреплению КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия) Пентагоном был опубликован программный документ "Обзор политики в области биозащиты", в котором определены действия Минобороны США по данному направлению до 2035 года.
Разработанная американской администрацией политика базируется на Стратегии национальной обороны США, Национальной стратегии биобезопасности, а также Плане по противодействию биологическим угрозам и повышению готовности к пандемиям.
Кириллов особо отметил, что хотя заявленной целью ее реализации является "сдерживание применения биологического оружия и реагирование на природные вспышки", документ создает правовую основу для дальнейшей военно-биологической экспансии США и проведения исследований за пределами национальной территории.
"О военно-биологическом характере запланированной деятельности говорит и тот факт, что она будет проводиться Советом по биозащите под председательством заместителя министра обороны США Уильяма Ла-Планте", – сказал Кириллов.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
США хотят установить полный контроль за биообстановкой, заявило Минобороны
16:35
 
СШАЖенева (город)Игорь КирилловМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФбиолаборатории на УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала