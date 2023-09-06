https://ria.ru/20230906/biolaboratoriya-1894573524.html

США хотят расширить сеть биолабораторий за рубежом, сообщили в Минобороны

США хотят расширить сеть биолабораторий за рубежом, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 06.09.2023

США хотят расширить сеть биолабораторий за рубежом, сообщили в Минобороны

США намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:42

2023-09-06T16:42

2023-09-06T16:42

сша

женева (город)

игорь кириллов

министерство обороны сша

вооруженные силы рф

биолаборатории на украине

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. США намерены расширить за рубежом сеть подконтрольных биолабораторий и продолжить программу "Совместного снижения угрозы", навязанную странам постсоветского пространства, сообщил в среду на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Будет расширена зарубежная сеть подконтрольных Соединенным Штатам биолабораторий и продолжена программа "Совместного снижения угрозы", которая ранее была навязана американской администрацией странам постсоветского пространства", - сказа Кириллов. По его словам, действовать предполагается по уже отработанной схеме, когда к реализации планов Пентагона привлекаются гражданские министерства и посреднические организации, включая Центры по контролю и профилактике инфекций Си-Ди-Си. Кириллов подчеркнул, что в период работы в августе в Женеве экспертной группы по укреплению КБТО (Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия) Пентагоном был опубликован программный документ "Обзор политики в области биозащиты", в котором определены действия Минобороны США по данному направлению до 2035 года. Разработанная американской администрацией политика базируется на Стратегии национальной обороны США, Национальной стратегии биобезопасности, а также Плане по противодействию биологическим угрозам и повышению готовности к пандемиям. Кириллов особо отметил, что хотя заявленной целью ее реализации является "сдерживание применения биологического оружия и реагирование на природные вспышки", документ создает правовую основу для дальнейшей военно-биологической экспансии США и проведения исследований за пределами национальной территории. "О военно-биологическом характере запланированной деятельности говорит и тот факт, что она будет проводиться Советом по биозащите под председательством заместителя министра обороны США Уильяма Ла-Планте", – сказал Кириллов.

https://ria.ru/20230906/podtverzhdeniya-1894572241.html

https://ria.ru/20230906/bioobstanovka-1894571591.html

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сша, женева (город), игорь кириллов, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, биолаборатории на украине, в мире