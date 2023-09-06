https://ria.ru/20230906/biolaboratorii-1894573745.html

Минобороны назвало американские биолаборатории постоянным источником угроз

Минобороны назвало американские биолаборатории постоянным источником угроз - РИА Новости, 06.09.2023

Минобороны назвало американские биолаборатории постоянным источником угроз

Работа биолабораторий США по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для стран, где они расположены, заявил в среду начальник войск... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:43

2023-09-06T16:43

2023-09-06T16:47

сша

украина

калифорния

игорь кириллов

войска рхбз

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Работа биолабораторий США по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для стран, где они расположены, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "С учетом того, что Соединенные Штаты не способны контролировать собственные биологические объекты, деятельность американских лабораторий по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для населения тех стран, где они базируются. Примером этому является Украина, на территории которой функционирует несколько десятков подобных объектов, выведенных из-под международного контроля", - сказал он на брифинге. Генерал отметил, что, по всей видимости, точного количества своих биолабораторий не знает и сама американская администрация. В подтверждение своих слов Кириллов привёл случай в городе Ридли (Калифорния, США), где в марте 2023 года на территории заброшенного промышленного здания была обнаружена "подпольная" лаборатория, осуществлявшая деятельность с патогенными микроорганизмами. В ней находилось порядка 30 холодильников и морозильных камер, термостаты и оборудование для культивирования микроорганизмов. В лабораторных помещениях было обнаружено около тысячи трансгенных лабораторных животных, порядка восьмисот образцов биоматериалов. Анализ, проведенный Центром по контролю и профилактике инфекций, выявил наличие в пробах по меньшей мере двадцати патогенов, в том числе возбудителей COVID-19, ВИЧ и гепатитов. "Следственными действиями выявлено, что лаборатория функционирует с октября 2022 года с грубыми нарушениями базовых принципов биозащиты. Так, например, лабораторные животные содержались в неудовлетворительных условиях, что приводило к их гибели. Утилизация биоматериалов, в том числе образцов крови, тканей, сыворотки, проводилась без соблюдения требований санитарных норм. При этом реальный владелец лаборатории так и не был обнаружен, а фактические цели ее деятельности не установлены", - рассказал начальник войск РХБЗ. Кириллов отметил, что это не единичный случай, подтверждающий отсутствие должного контроля США за своими разработками двойного назначения.

https://ria.ru/20230906/biologiya-1894571739.html

https://ria.ru/20230906/bioprogrammy-1894569949.html

сша

украина

калифорния

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, калифорния, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф