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Минобороны назвало американские биолаборатории постоянным источником угроз - РИА Новости, 06.09.2023
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16:43 06.09.2023 (обновлено: 16:47 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/biolaboratorii-1894573745.html
Минобороны назвало американские биолаборатории постоянным источником угроз
Минобороны назвало американские биолаборатории постоянным источником угроз - РИА Новости, 06.09.2023
Минобороны назвало американские биолаборатории постоянным источником угроз
Работа биолабораторий США по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для стран, где они расположены, заявил в среду начальник войск... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:43
2023-09-06T16:47
сша
украина
калифорния
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Работа биолабораторий США по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для стран, где они расположены, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "С учетом того, что Соединенные Штаты не способны контролировать собственные биологические объекты, деятельность американских лабораторий по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для населения тех стран, где они базируются. Примером этому является Украина, на территории которой функционирует несколько десятков подобных объектов, выведенных из-под международного контроля", - сказал он на брифинге. Генерал отметил, что, по всей видимости, точного количества своих биолабораторий не знает и сама американская администрация. В подтверждение своих слов Кириллов привёл случай в городе Ридли (Калифорния, США), где в марте 2023 года на территории заброшенного промышленного здания была обнаружена "подпольная" лаборатория, осуществлявшая деятельность с патогенными микроорганизмами. В ней находилось порядка 30 холодильников и морозильных камер, термостаты и оборудование для культивирования микроорганизмов. В лабораторных помещениях было обнаружено около тысячи трансгенных лабораторных животных, порядка восьмисот образцов биоматериалов. Анализ, проведенный Центром по контролю и профилактике инфекций, выявил наличие в пробах по меньшей мере двадцати патогенов, в том числе возбудителей COVID-19, ВИЧ и гепатитов. "Следственными действиями выявлено, что лаборатория функционирует с октября 2022 года с грубыми нарушениями базовых принципов биозащиты. Так, например, лабораторные животные содержались в неудовлетворительных условиях, что приводило к их гибели. Утилизация биоматериалов, в том числе образцов крови, тканей, сыворотки, проводилась без соблюдения требований санитарных норм. При этом реальный владелец лаборатории так и не был обнаружен, а фактические цели ее деятельности не установлены", - рассказал начальник войск РХБЗ. Кириллов отметил, что это не единичный случай, подтверждающий отсутствие должного контроля США за своими разработками двойного назначения.
https://ria.ru/20230906/biologiya-1894571739.html
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сша, украина, калифорния, игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
США, Украина, Калифорния, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
Минобороны назвало американские биолаборатории постоянным источником угроз

Минобороны: биолаборатории США во всем мире являются постоянным источником угроз

© AP Photo / Timothy JacobsenВ Медицинском научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США
В Медицинском научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Timothy Jacobsen
В Медицинском научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Работа биолабораторий США по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для стран, где они расположены, заявил в среду начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"С учетом того, что Соединенные Штаты не способны контролировать собственные биологические объекты, деятельность американских лабораторий по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для населения тех стран, где они базируются. Примером этому является Украина, на территории которой функционирует несколько десятков подобных объектов, выведенных из-под международного контроля", - сказал он на брифинге.
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16:35
Генерал отметил, что, по всей видимости, точного количества своих биолабораторий не знает и сама американская администрация.
В подтверждение своих слов Кириллов привёл случай в городе Ридли (Калифорния, США), где в марте 2023 года на территории заброшенного промышленного здания была обнаружена "подпольная" лаборатория, осуществлявшая деятельность с патогенными микроорганизмами. В ней находилось порядка 30 холодильников и морозильных камер, термостаты и оборудование для культивирования микроорганизмов. В лабораторных помещениях было обнаружено около тысячи трансгенных лабораторных животных, порядка восьмисот образцов биоматериалов. Анализ, проведенный Центром по контролю и профилактике инфекций, выявил наличие в пробах по меньшей мере двадцати патогенов, в том числе возбудителей COVID-19, ВИЧ и гепатитов.
«
"Следственными действиями выявлено, что лаборатория функционирует с октября 2022 года с грубыми нарушениями базовых принципов биозащиты. Так, например, лабораторные животные содержались в неудовлетворительных условиях, что приводило к их гибели. Утилизация биоматериалов, в том числе образцов крови, тканей, сыворотки, проводилась без соблюдения требований санитарных норм. При этом реальный владелец лаборатории так и не был обнаружен, а фактические цели ее деятельности не установлены", - рассказал начальник войск РХБЗ.
Кириллов отметил, что это не единичный случай, подтверждающий отсутствие должного контроля США за своими разработками двойного назначения.
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СШАУкраинаКалифорнияИгорь КирилловВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
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