https://ria.ru/20230906/bespilotniki-1894589867.html

Якутия поставила в зону СВО беспилотники местного производства

Якутия поставила в зону СВО беспилотники местного производства - РИА Новости, 06.09.2023

Якутия поставила в зону СВО беспилотники местного производства

Якутия поставила в зону СВО беспилотники, произведенные местными IT-специалистами, сообщил председатель госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков на... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:29

2023-09-06T17:29

2023-09-06T17:29

надежные люди

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 6 сен - РИА Новости. Якутия поставила в зону СВО беспилотники, произведенные местными IT-специалистами, сообщил председатель госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге оперштаба. "В российские войска произведена поставка из Якутии беспилотных летательных аппаратов, произведенных IT-специалистами республики. Они уже активно применяются в решении боевых задач", - заявил Лепчиков. По его словам, благодаря помощи от предприятий транспортного блока и муниципальных образований республики, в ночь с 4 на 5 сентября начата переброска гражданской тяжелой техники в зону проведения специальной военной операции. Якутией завершена поставка в зону СВО специального оборудования и экипировки по ранее заключенным контрактам. Доставленные на базы товарно-материальные ценности активно передаются военнослужащим из республики. "Представителями опорных пунктов идет сбор заявок от военных для определения нового перечня необходимого дополнительного оборудования и оснащения", – добавил Лепчиков. Ранее сообщалось о том, что Якутия презентует на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) работу республики по поддержке специальной военной операции. В числе продукция резидентов ТОР "Якутия": котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент", беспилотные летательные аппараты, разработанные на базе технопарка "Якутия".

https://ria.ru/20230906/svo-1894557747.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика саха (якутия)