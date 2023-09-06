https://ria.ru/20230906/bespilotniki-1894589867.html
Якутия поставила в зону СВО беспилотники местного производства
Якутия поставила в зону СВО беспилотники местного производства - РИА Новости, 06.09.2023
Якутия поставила в зону СВО беспилотники местного производства
Якутия поставила в зону СВО беспилотники, произведенные местными IT-специалистами, сообщил председатель госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков на... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:29
2023-09-06T17:29
2023-09-06T17:29
надежные люди
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 6 сен - РИА Новости. Якутия поставила в зону СВО беспилотники, произведенные местными IT-специалистами, сообщил председатель госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге оперштаба. "В российские войска произведена поставка из Якутии беспилотных летательных аппаратов, произведенных IT-специалистами республики. Они уже активно применяются в решении боевых задач", - заявил Лепчиков. По его словам, благодаря помощи от предприятий транспортного блока и муниципальных образований республики, в ночь с 4 на 5 сентября начата переброска гражданской тяжелой техники в зону проведения специальной военной операции. Якутией завершена поставка в зону СВО специального оборудования и экипировки по ранее заключенным контрактам. Доставленные на базы товарно-материальные ценности активно передаются военнослужащим из республики. "Представителями опорных пунктов идет сбор заявок от военных для определения нового перечня необходимого дополнительного оборудования и оснащения", – добавил Лепчиков. Ранее сообщалось о том, что Якутия презентует на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) работу республики по поддержке специальной военной операции. В числе продукция резидентов ТОР "Якутия": котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент", беспилотные летательные аппараты, разработанные на базе технопарка "Якутия".
https://ria.ru/20230906/svo-1894557747.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия)
Надежные люди, Республика Саха (Якутия)
Якутия поставила в зону СВО беспилотники местного производства
Якутия поставила в зону специальной операции беспилотники местного производства
ЯКУТСК, 6 сен - РИА Новости.
Якутия поставила в зону СВО беспилотники, произведенные местными IT-специалистами, сообщил
председатель госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге оперштаба.
"В российские войска произведена поставка из Якутии беспилотных летательных аппаратов, произведенных IT-специалистами республики. Они уже активно применяются в решении боевых задач", - заявил Лепчиков.
По его словам, благодаря помощи от предприятий транспортного блока и муниципальных образований республики, в ночь с 4 на 5 сентября начата переброска гражданской тяжелой техники в зону проведения специальной военной операции.
Якутией завершена поставка в зону СВО специального оборудования и экипировки по ранее заключенным контрактам. Доставленные на базы товарно-материальные ценности активно передаются военнослужащим из республики. "Представителями опорных пунктов идет сбор заявок от военных для определения нового перечня необходимого дополнительного оборудования и оснащения", – добавил Лепчиков.
Ранее сообщалось о том, что Якутия презентует на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) работу республики по поддержке специальной военной операции. В числе продукция резидентов ТОР "Якутия": котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент", беспилотные летательные аппараты, разработанные на базе технопарка "Якутия".
Краснодарская таможня передала бойцам в зоне СВО конфискованные товары