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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:15 06.09.2023 (обновлено: 08:32 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/bespilotnik-1894421480.html
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 06.09.2023
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
Противовоздушная оборона уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T00:15
2023-09-06T08:32
специальная военная операция на украине
россия
брянская область
происшествия
безопасность
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Противовоздушная оборона уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.&quot;5 сентября около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — отметили в ведомстве.Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале, дрон сбили над Навлинским районом. "Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
https://ria.ru/20230904/bryansk-1894192416.html
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россия, брянская область, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Брянская область, Происшествия, Безопасность
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Противовоздушная оборона уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.
«

"5 сентября около 23:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале, дрон сбили над Навлинским районом.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — написал он.
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Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удары возмездия по районам производства и хранения украинских беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрянская областьПроисшествияБезопасность
 
 
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