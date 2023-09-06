Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:23 06.09.2023 (обновлено: 19:30 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/berkovich-1894617764.html
Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук
Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук - РИА Новости, 06.09.2023
Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук
Хамовнический суд Москвы до ноября продлил срок ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:23
2023-09-06T19:30
культура
новости культуры
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594558_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_1a7d6cd57fa4287c8045e7cad5a1f093.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы до ноября продлил срок ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Петрийчук и Беркович меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 ноября", - огласила решение судья Диана Мищенко.В среду в ходе заседания стало известно, что новые планы следователи пока не продумали. Необходимость продления меры пресечения было обосновано невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз – психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой. Кроме того, обвиняемые все также могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или другим образом воспрепятствовать производству по делу, заявлял представитель СК."Я бы приветствовала назначение какой-нибудь экспертизы, с помощью которой все встанет на свои места. Но результаты экспертизы я бы хотела ждать дома", - резюмировала Петрийчук свое положение.Защита Беркович и сама режиссер также говорили как о незаконности ареста и его продления, так и о несостоятельности всего дела. Подчеркивалось и то, что Беркович является матерью двух приемных детей с особенностями развития, и в ее отсутствие они теряют приобретенные социальные и иные навыки.В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на видеосервисе YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке "деструктологической" экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма.Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся и вообще "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями".Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html
https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html
https://ria.ru/20230511/tushkanov-1871025847.html
https://ria.ru/20230731/kara-murza-1887435760.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594558_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_5a20458b838f405f01292436400cd014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), youtube
Культура, Новости культуры, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), YouTube
Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы до ноября продлил срок ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Петрийчук и Беркович меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 ноября", - огласила решение судья Диана Мищенко.
Борис Кагарлицкий (иноагент) - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Суд оставил под арестом Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма
14 августа, 10:20
В среду в ходе заседания стало известно, что новые планы следователи пока не продумали. Необходимость продления меры пресечения было обосновано невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз – психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой. Кроме того, обвиняемые все также могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или другим образом воспрепятствовать производству по делу, заявлял представитель СК.
"Я бы приветствовала назначение какой-нибудь экспертизы, с помощью которой все встанет на свои места. Но результаты экспертизы я бы хотела ждать дома", - резюмировала Петрийчук свое положение.
Защита Беркович и сама режиссер также говорили как о незаконности ареста и его продления, так и о несостоятельности всего дела. Подчеркивалось и то, что Беркович является матерью двух приемных детей с особенностями развития, и в ее отсутствие они теряют приобретенные социальные и иные навыки.
Режиссер Евгения Беркович - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Борьба с терроризмом, как на Западе? Получите и распишитесь
6 мая, 08:00
В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на видеосервисе YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке "деструктологической" экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Бывший учитель из Коми получил 5,5 года колонии за оправдание терроризма
11 мая, 13:23
Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся и вообще "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями".
Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
*Запрещенная в России террористическая организация
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (иноагент) - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Апелляционный суд оставил в силе приговор Кара-Мурзе*
31 июля, 17:46
 
КультураНовости культурыМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)YouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала