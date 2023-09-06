https://ria.ru/20230906/berkovich-1894617764.html

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук - РИА Новости, 06.09.2023

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Хамовнический суд Москвы до ноября продлил срок ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:23

2023-09-06T19:23

2023-09-06T19:30

культура

новости культуры

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894594558_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_1a7d6cd57fa4287c8045e7cad5a1f093.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы до ноября продлил срок ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Петрийчук и Беркович меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 ноября", - огласила решение судья Диана Мищенко.В среду в ходе заседания стало известно, что новые планы следователи пока не продумали. Необходимость продления меры пресечения было обосновано невозможностью закончить следствие из-за ранее назначенных экспертиз – психолого-психиатрической и психолого-лингвистической автороведческой. Кроме того, обвиняемые все также могут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или другим образом воспрепятствовать производству по делу, заявлял представитель СК."Я бы приветствовала назначение какой-нибудь экспертизы, с помощью которой все встанет на свои места. Но результаты экспертизы я бы хотела ждать дома", - резюмировала Петрийчук свое положение.Защита Беркович и сама режиссер также говорили как о незаконности ареста и его продления, так и о несостоятельности всего дела. Подчеркивалось и то, что Беркович является матерью двух приемных детей с особенностями развития, и в ее отсутствие они теряют приобретенные социальные и иные навыки.В начале мая Замоскворецкий суд Москвы арестовал Петрийчук и Беркович по обвинению в части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на видеосервисе YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке "деструктологической" экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма.Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся и вообще "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями".Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230814/kagarlitskiy-1889898779.html

https://ria.ru/20230506/terrorizm-1870063687.html

https://ria.ru/20230511/tushkanov-1871025847.html

https://ria.ru/20230731/kara-murza-1887435760.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), youtube