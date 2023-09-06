https://ria.ru/20230906/benzin-1894531312.html
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 06.09.2023
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов среды она превысила РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:36
2023-09-06T14:36
2023-09-06T14:36
аи-92
аи-95
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов среды она превысила 76 тысяч рублей за тонну, дизтопливо и бензин Аи-92 также рекордно дорожают, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день ускорила рост на 1,16%, до 76 492 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 бьет рекорд второй день подряд - выросла на 0,48%, до 65 472 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива обновила рекорд, увеличившись на 0,37%, до 68 556 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну. Стоимость мазута за среду подскочила на 1,38%, до 35 225 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 5,12%, до 33 596 рублей, авиакеросин - на 0,8%, до 69 747 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html
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аи-92, аи-95, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
АИ-92, АИ-95, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Цена Аи-95 на бирже СПбМТСБ выросла до 76 492 рублей за тонну
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд, по итогам торгов среды она превысила 76 тысяч рублей за тонну, дизтопливо и бензин Аи-92 также рекордно дорожают, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день ускорила рост на 1,16%, до 76 492 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 бьет рекорд второй день подряд - выросла на 0,48%, до 65 472 рублей за тонну.
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Стоимость летнего дизельного топлива обновила рекорд, увеличившись на 0,37%, до 68 556 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.
Стоимость мазута за среду подскочила на 1,38%, до 35 225 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 5,12%, до 33 596 рублей, авиакеросин - на 0,8%, до 69 747 рублей за тонну.
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго
РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
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