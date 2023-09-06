https://ria.ru/20230906/belgorod-1894461293.html

ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области

ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области - РИА Новости, 06.09.2023

ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, в четырех муниципалитетах были атаки с помощью беспилотников,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:31

2023-09-06T10:31

2023-09-06T10:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, в четырех муниципалитетах были атаки с помощью беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Глава региона опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в области 5 сентября. Во вторник украинские военные выпустили 45 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе два взрывных устройства сбросили с беспилотников. В трех районах беспилотники были сбиты. "В Белгородском районе в селе Солнцевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе на окраине хутора Климовое противник сбросил с беспилотника один осколочный гранатометный выстрел", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе в селе Логачевка был сбит украинский квадрокоптер, а в селе Вериговка сбили беспилотник самолетного типа. В Волоконовском районе окраина хутора Старый была обстреляна три раза из миномета. Как ранее сообщал глава региона, в Грайворонском городском округе при обстреле села Козинка погиб мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бедер была доставлена в ЦРБ. По словам Гладкова, она находится в стабильном состоянии, врачи отмечают положительную динамику и улучшение ее состояния. Всего по селу Козинка было выпущено 14 минометных снарядов. В селе Антоновка сбили украинский БПЛА. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по селам Середа и Муром – по три, по хутору Марьино – один минометный снаряд", - уточнил губернатор, добавив, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе по окраинам сел Староселье и Колотиловка выпущено два и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Также окраина села Вязовое была четыре раза обстреляна из артиллерии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230906/udar-1894443017.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894435608.html

белгородская область

белгородский район

муром

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков