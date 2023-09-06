https://ria.ru/20230906/belgorod-1894461293.html
ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области - РИА Новости, 06.09.2023
ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, в четырех муниципалитетах были атаки с помощью беспилотников,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:31
2023-09-06T10:31
2023-09-06T10:31
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, в четырех муниципалитетах были атаки с помощью беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Глава региона опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в области 5 сентября. Во вторник украинские военные выпустили 45 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе два взрывных устройства сбросили с беспилотников. В трех районах беспилотники были сбиты. "В Белгородском районе в селе Солнцевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе на окраине хутора Климовое противник сбросил с беспилотника один осколочный гранатометный выстрел", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе в селе Логачевка был сбит украинский квадрокоптер, а в селе Вериговка сбили беспилотник самолетного типа. В Волоконовском районе окраина хутора Старый была обстреляна три раза из миномета. Как ранее сообщал глава региона, в Грайворонском городском округе при обстреле села Козинка погиб мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бедер была доставлена в ЦРБ. По словам Гладкова, она находится в стабильном состоянии, врачи отмечают положительную динамику и улучшение ее состояния. Всего по селу Козинка было выпущено 14 минометных снарядов. В селе Антоновка сбили украинский БПЛА. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по селам Середа и Муром – по три, по хутору Марьино – один минометный снаряд", - уточнил губернатор, добавив, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет. В Краснояружском районе по окраинам сел Староселье и Колотиловка выпущено два и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Также окраина села Вязовое была четыре раза обстреляна из артиллерии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230906/udar-1894443017.html
https://ria.ru/20230906/ukraina-1894435608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Муром, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки обстреляли семь районов Белгородской области
ВСУ за сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области
БЕЛГОРОД, 6 сен - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, в четырех муниципалитетах были атаки с помощью беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале
.
Глава региона опубликовал информацию об обстрелах, которые произошли в области 5 сентября. Во вторник украинские военные выпустили 45 снарядов различного типа по семи приграничным муниципалитетам, в том числе два взрывных устройства сбросили с беспилотников. В трех районах беспилотники были сбиты.
"В Белгородском районе
в селе Солнцевка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе на окраине хутора Климовое противник сбросил с беспилотника один осколочный гранатометный выстрел", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе в селе Логачевка был сбит украинский квадрокоптер, а в селе Вериговка сбили беспилотник самолетного типа. В Волоконовском районе окраина хутора Старый была обстреляна три раза из миномета.
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Как ранее сообщал глава региона, в Грайворонском городском округе при обстреле села Козинка погиб мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями бедер была доставлена в ЦРБ. По словам Гладкова, она находится в стабильном состоянии, врачи отмечают положительную динамику и улучшение ее состояния. Всего по селу Козинка было выпущено 14 минометных снарядов. В селе Антоновка сбили украинский БПЛА.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 минометных снарядов, по селам Середа и Муром
– по три, по хутору Марьино – один минометный снаряд", - уточнил губернатор, добавив, что ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
В Краснояружском районе по окраинам сел Староселье и Колотиловка выпущено два и шесть артиллерийских снарядов соответственно. Также окраина села Вязовое была четыре раза обстреляна из артиллерии.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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