https://ria.ru/20230906/batonchiki-1894551776.html
В Бурятии проверяют данные о батончиках с червями в школе
В Бурятии проверяют данные о батончиках с червями в школе - РИА Новости, 06.09.2023
В Бурятии проверяют данные о батончиках с червями в школе
СК в Бурятии проверяет информацию о том, что учащиеся школы в Октябрьском районе Улан-Удэ получили на обед злаковые батончики с червями. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:35
2023-09-06T15:35
2023-09-06T15:35
происшествия
улан-удэ
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. СК в Бурятии проверяет информацию о том, что учащиеся школы в Октябрьском районе Улан-Удэ получили на обед злаковые батончики с червями. В среду в соцсетях появилось видео батончика с червями. В публикации отмечалось, что видео сделано в школе №47 города Улан-Удэ. "Сегодня в средствах массовой информации опубликованы сведения о том, что в средней образовательной школе 46 квартала города Улан-Удэ учащиеся на обед получили злаковые батончики ненадлежащего качества. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, в рамках которых будет установлена полная картина инцидента, после чего действиям (бездействию) должностных лиц Городского комбината школьного питания будет дана правовая оценка", - сообщила пресс-служба СУСК РФ по Бурятии. Директор городского комбината школьного питания Алла Шахова в свою очередь прокомментировала инцидент в соцсетях, заявив, что при приемке лакомства 15 батончиков прошли проверку. Сейчас, по ее словам, всю партию вернули производителю.
https://ria.ru/20230903/saratov-1893985972.html
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происшествия, улан-удэ, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Улан-Удэ, Октябрьский район, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Бурятии проверяют данные о батончиках с червями в школе
В Бурятии СК проверяет информацию о батончиках с червями в школе