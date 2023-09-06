https://ria.ru/20230906/barbi-1894559350.html

Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре 16 сентября

Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре 16 сентября - РИА Новости, 06.09.2023

Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре 16 сентября

Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре Mori Cinema в "Кунцево Плаза" 16 сентября, говорится на сайте кинотеатра. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:01

2023-09-06T16:01

2023-09-06T16:01

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новости культуры

кино

кристофер нолан

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре Mori Cinema в "Кунцево Плаза" 16 сентября, говорится на сайте кинотеатра. "Бесплатное предсеансовое обслуживание "Барби" (продолжительность - 1 ч. 54 мин.)... Показ короткометражного фильма "Мавка" (продолжительность - 15 мин.)", - говорится в описании к фильму. В Минкультуры России ранее заявили, что ведомство не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера". Также, по мнению ведомства, эти фильмы не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Московские кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих двух фильмов, в частности в пресс-службе сети "Каро" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах. Кинотеатр "Радуга кино" снял афиши фильмов, которые планировались к показу 7 и 9 сентября. Биографическая драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана и фэнтезийная комедия "Барби" Греты Гервиг вышли в мировой прокат 21 июля.

https://ria.ru/20230813/ssha-1889728693.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, кино, кристофер нолан