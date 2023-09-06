Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре 16 сентября - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:01 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/barbi-1894559350.html
Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре 16 сентября
Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре 16 сентября - РИА Новости, 06.09.2023
Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре 16 сентября
Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре Mori Cinema в "Кунцево Плаза" 16 сентября, говорится на сайте кинотеатра. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:01
2023-09-06T16:01
культура
новости культуры
кино
кристофер нолан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882441874_237:0:3846:2030_1920x0_80_0_0_720740f06c5a3b179015715383f75f76.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре Mori Cinema в "Кунцево Плаза" 16 сентября, говорится на сайте кинотеатра. "Бесплатное предсеансовое обслуживание "Барби" (продолжительность - 1 ч. 54 мин.)... Показ короткометражного фильма "Мавка" (продолжительность - 15 мин.)", - говорится в описании к фильму. В Минкультуры России ранее заявили, что ведомство не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера". Также, по мнению ведомства, эти фильмы не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Московские кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих двух фильмов, в частности в пресс-службе сети "Каро" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах. Кинотеатр "Радуга кино" снял афиши фильмов, которые планировались к показу 7 и 9 сентября. Биографическая драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана и фэнтезийная комедия "Барби" Греты Гервиг вышли в мировой прокат 21 июля.
https://ria.ru/20230813/ssha-1889728693.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882441874_688:0:3395:2030_1920x0_80_0_0_86d3f79cb52be2d6e0e9cfe697dc8a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино, кристофер нолан
Культура, Новости культуры, Кино, Кристофер Нолан
Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре 16 сентября

Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре Mori Cinema 16 сентября

© Warner Bros. PicturesКадр из трейлера фильма "Барби"
Кадр из трейлера фильма Барби
© Warner Bros. Pictures
Кадр из трейлера фильма "Барби"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Фильм "Барби" покажут в московском кинотеатре Mori Cinema в "Кунцево Плаза" 16 сентября, говорится на сайте кинотеатра.
"Бесплатное предсеансовое обслуживание "Барби" (продолжительность - 1 ч. 54 мин.)... Показ короткометражного фильма "Мавка" (продолжительность - 15 мин.)", - говорится в описании к фильму.
В Минкультуры России ранее заявили, что ведомство не получало заявок на прокат "Барби" и "Оппенгеймера". Также, по мнению ведомства, эти фильмы не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Московские кинотеатры опровергали сообщения о возможном прокате этих двух фильмов, в частности в пресс-службе сети "Каро" заявили РИА Новости, что пиратские фильмы не демонстрируются в их кинотеатрах. Кинотеатр "Радуга кино" снял афиши фильмов, которые планировались к показу 7 и 9 сентября.
Биографическая драма "Оппенгеймер" Кристофера Нолана и фэнтезийная комедия "Барби" Греты Гервиг вышли в мировой прокат 21 июля.
На премьере фильма Барби в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Золотой век США дал миру куклу Барби и атомную бомбу
13 августа, 08:00
 
КультураНовости культурыКиноКристофер Нолан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала