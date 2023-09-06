https://ria.ru/20230906/avstriya-1894422051.html

В Вене не смогли ответить на вопрос об австрийских солдатах на Украине

В Вене не смогли ответить на вопрос об австрийских солдатах на Украине - РИА Новости, 06.09.2023

В Вене не смогли ответить на вопрос об австрийских солдатах на Украине

Минобороны Австрии не дало конкретного ответа на запрос правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС) о том, участвуют ли в конфликте на Украине... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T00:28

2023-09-06T00:28

2023-09-06T00:39

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ВЕНА, 6 сен - РИА Новости. Минобороны Австрии не дало конкретного ответа на запрос правонационалистической Австрийской партии свободы (АПС) о том, участвуют ли в конфликте на Украине военнослужащие республики, власти которой регулярно подчеркивают нейтралитет страны, сообщает австрийская газета Exxpress. Отмечается, что ранее издание опубликовало видеокадры, на котором был заметен солдат в форме австрийской армии, на левом рукаве его куртки был виден австрийский герб. После публикации партия обратилась с парламентским запросом к министру обороны республики Клаудии Таннер, выразив опасения, что нарушается нейтральный статус страны, и попросила ведомство разъяснить, кто в австрийской форме загружает боеприпасы для украинской армии и принимают ли австрийские солдаты участие в конфликте. "Теперь АПС получила ответ от министра - с очень скудной конкретной информацией", - пишет газета. В министерстве заявили, что могут "лишь предположить", что форма может быть "полевым костюмом 75" австрийских вооруженных сил, форма "не была четко узнаваема", а "лицо также не было идентифицировано". Издание при этом комментирует, что маловероятно, чтобы украинский солдат просто пришил австрийский герб с орлом на рукав своей зеленой куртки. Кроме того, на ряд других конкретных вопросов партии министерство не ответило совсем, сославшись на статью 20 федеральной конституции о служебной тайне. Минобороны лишь сообщило, что "в настоящее время на территории Украины находятся только два военнослужащих австрийских вооруженных сил - атташе по вопросам обороны и унтер-офицер". Также АПС получила ответ на запрос относительно экипировки для украинских солдат. В минобороны Австрии уточнили, что вооруженные силы республики передали Украине через МВД и Польшу 9,3 тысячи бывших в употреблении бронежилетов на сумму 334,8 тысячи евро. Кроме того, украинской стороне было передано 10 059 старых защитных шлемов австрийских вооруженных сил, их стоимость составила 352 065 евро (35 евро за штуку). На это генсек АПС Кристиан Хафенекер выступил с резкой критикой. "Защитные бронежилеты и каски - это, конечно, тоже экипировка военнослужащих, находящихся на передовой. Играть здесь в чисто гуманитарный подход - это наглая ложь", - приводит газета слова Хафенекера. Несмотря на то, что Австрия присоединилась к санкциям против России в связи со специальной военной операции на Украине, Вена неоднократно подчеркивала важность своего статуса нейтрального государства. Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что позиция Австрии относительно поддержки Украины неизменна - республика в соответствии со своим нейтральным статусом не будет участвовать в поставках оружия Киеву, при этом она оказывает гуманитарную поддержку Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230904/naemnik-1894165529.html

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893434932.html

https://ria.ru/20230818/naemniki-1890789295.html

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