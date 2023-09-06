Рейтинг@Mail.ru
В Британии объяснили причину масштабного авиасбоя - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 06.09.2023 (обновлено: 13:44 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/aviasboy-1894500783.html
В Британии объяснили причину масштабного авиасбоя
В Британии объяснили причину масштабного авиасбоя - РИА Новости, 06.09.2023
В Британии объяснили причину масштабного авиасбоя
Британское национальное управление по контролю за авиатрафиком (NATS) объяснило технический сбой в своей системе, который привел в конце августа к масштабной... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:06
2023-09-06T13:44
в мире
великобритания
украина
западная европа
международная ассоциация воздушного транспорта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Британское национальное управление по контролю за авиатрафиком (NATS) объяснило технический сбой в своей системе, который привел в конце августа к масштабной отмене и задержкам рейсов по всей стране, "чрезвычайно редким стечением обстоятельств". На прошлой неделе около двух тысяч рейсов были отменены или задержаны в Британии из-за технического сбоя. Телеканал Sky News со ссылкой на главу NATS Мартина Рольфа сообщал, что причиной стали "ненадежные" данные, которые система "не понимала" и "не могла интерпретировать". "Было установлено, что небольшая, но важная часть технической инфраструктуры NATS по управлению воздушным движением столкнулась с чрезвычайно редким стечением обстоятельств, представляющим собой (появление в системе) плана полета, который включал две разные отметки маршрута с одинаковым названием за пределами воздушного пространства Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Управление отметило, что этот случай стал одним на 15 миллионов, поскольку за пять лет своего существования система обработала данные 15 миллионов полетов и никогда не сталкивалась с подобным сбоем. Ранее британское национальное управление по контролю за авиатрафиком (NATS) информировало о технической проблеме в своей системе. Технический сбой повлиял на способность системы автоматически обрабатывать планы полетов. Все данные пришлось загружать вручную, что вынудило ввести ограничения воздушного транспортного потока. Позднее управление сообщило, что техническая неполадка была обнаружена и устранена. Однако, по словам главы британского минтранса Марка Харпера, на устранение ее последствий может уйти несколько дней. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш ранее заявлял, что последствия технического сбоя в системе авиатрафика обойдутся авиакомпаниям в 100 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечала ранее газета Financial Times, авиакомпании Великобритании стали регулярно задерживать или отменять рейсы в стране на фоне восстановления отрасли после пандемии COVID-19. Согласно изданию, речь идет о проблемах в управлении воздушным движением: после начала конфликта на Украине пятая часть европейского воздушного пространства закрыта, что привело к перегруженности авиапотока вплоть до Западной Европы.
https://ria.ru/20230831/samolet-1893177228.html
https://ria.ru/20230702/sboy-1881796621.html
великобритания
украина
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, украина, западная европа, международная ассоциация воздушного транспорта
В мире, Великобритания, Украина, Западная Европа, Международная ассоциация воздушного транспорта
В Британии объяснили причину масштабного авиасбоя

Масштабный авиасбой в Британии объяснили редким стечением обстоятельств

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Британское национальное управление по контролю за авиатрафиком (NATS) объяснило технический сбой в своей системе, который привел в конце августа к масштабной отмене и задержкам рейсов по всей стране, "чрезвычайно редким стечением обстоятельств".
На прошлой неделе около двух тысяч рейсов были отменены или задержаны в Британии из-за технического сбоя. Телеканал Sky News со ссылкой на главу NATS Мартина Рольфа сообщал, что причиной стали "ненадежные" данные, которые система "не понимала" и "не могла интерпретировать".
"Было установлено, что небольшая, но важная часть технической инфраструктуры NATS по управлению воздушным движением столкнулась с чрезвычайно редким стечением обстоятельств, представляющим собой (появление в системе) плана полета, который включал две разные отметки маршрута с одинаковым названием за пределами воздушного пространства Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Управление отметило, что этот случай стал одним на 15 миллионов, поскольку за пять лет своего существования система обработала данные 15 миллионов полетов и никогда не сталкивалась с подобным сбоем.
Пассажирка в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Стюардессы рассказали, как точно выспаться в самолете
31 августа, 01:59
Ранее британское национальное управление по контролю за авиатрафиком (NATS) информировало о технической проблеме в своей системе. Технический сбой повлиял на способность системы автоматически обрабатывать планы полетов. Все данные пришлось загружать вручную, что вынудило ввести ограничения воздушного транспортного потока. Позднее управление сообщило, что техническая неполадка была обнаружена и устранена. Однако, по словам главы британского минтранса Марка Харпера, на устранение ее последствий может уйти несколько дней.
Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш ранее заявлял, что последствия технического сбоя в системе авиатрафика обойдутся авиакомпаниям в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Как отмечала ранее газета Financial Times, авиакомпании Великобритании стали регулярно задерживать или отменять рейсы в стране на фоне восстановления отрасли после пандемии COVID-19. Согласно изданию, речь идет о проблемах в управлении воздушным движением: после начала конфликта на Украине пятая часть европейского воздушного пространства закрыта, что привело к перегруженности авиапотока вплоть до Западной Европы.
Люди в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Аэропорт Шереметьево подтвердил сбой в системе обработки багажа
2 июля, 23:35
 
В миреВеликобританияУкраинаЗападная ЕвропаМеждународная ассоциация воздушного транспорта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала