https://ria.ru/20230906/aviasboy-1894500783.html

В Британии объяснили причину масштабного авиасбоя

В Британии объяснили причину масштабного авиасбоя - РИА Новости, 06.09.2023

В Британии объяснили причину масштабного авиасбоя

Британское национальное управление по контролю за авиатрафиком (NATS) объяснило технический сбой в своей системе, который привел в конце августа к масштабной... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:06

2023-09-06T13:06

2023-09-06T13:44

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Британское национальное управление по контролю за авиатрафиком (NATS) объяснило технический сбой в своей системе, который привел в конце августа к масштабной отмене и задержкам рейсов по всей стране, "чрезвычайно редким стечением обстоятельств". На прошлой неделе около двух тысяч рейсов были отменены или задержаны в Британии из-за технического сбоя. Телеканал Sky News со ссылкой на главу NATS Мартина Рольфа сообщал, что причиной стали "ненадежные" данные, которые система "не понимала" и "не могла интерпретировать". "Было установлено, что небольшая, но важная часть технической инфраструктуры NATS по управлению воздушным движением столкнулась с чрезвычайно редким стечением обстоятельств, представляющим собой (появление в системе) плана полета, который включал две разные отметки маршрута с одинаковым названием за пределами воздушного пространства Великобритании", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Управление отметило, что этот случай стал одним на 15 миллионов, поскольку за пять лет своего существования система обработала данные 15 миллионов полетов и никогда не сталкивалась с подобным сбоем. Ранее британское национальное управление по контролю за авиатрафиком (NATS) информировало о технической проблеме в своей системе. Технический сбой повлиял на способность системы автоматически обрабатывать планы полетов. Все данные пришлось загружать вручную, что вынудило ввести ограничения воздушного транспортного потока. Позднее управление сообщило, что техническая неполадка была обнаружена и устранена. Однако, по словам главы британского минтранса Марка Харпера, на устранение ее последствий может уйти несколько дней. Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш ранее заявлял, что последствия технического сбоя в системе авиатрафика обойдутся авиакомпаниям в 100 миллионов фунтов стерлингов. Как отмечала ранее газета Financial Times, авиакомпании Великобритании стали регулярно задерживать или отменять рейсы в стране на фоне восстановления отрасли после пандемии COVID-19. Согласно изданию, речь идет о проблемах в управлении воздушным движением: после начала конфликта на Украине пятая часть европейского воздушного пространства закрыта, что привело к перегруженности авиапотока вплоть до Западной Европы.

https://ria.ru/20230831/samolet-1893177228.html

https://ria.ru/20230702/sboy-1881796621.html

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украина

западная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, украина, западная европа, международная ассоциация воздушного транспорта