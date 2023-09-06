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ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении
ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.09.2023
ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении
Российские военные отразили за сутки четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:21
2023-09-06T12:21
2023-09-06T14:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отразили за сутки четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Изменений в тактическом положении российских войск нет", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что в отражении атак противника участвовали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.Всего украинские военные потеряли:Донецкое направлениеЮжная группировка войск отразила десять атак противника около Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки в ДНР.Кроме того, около Артемовска российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ.Потери противника составили:Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами.Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку около Новодонецкого в ДНР. Также бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Урожайного и Новодонецкого. Всего ВСУ потеряли:Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск при "активной обороне" улучшили тактическое положение около Свердловки в ЛНР.Кроме того, около Сергеевки в Луганской Народной Республике отразили две контратаки ВСУ. За сутки потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки "Центр" отразили две атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.Украинская армия потеряла:Херсонское направлениеРоссийские военные продолжили выполнение боевых задач на Херсонском направлении, нанося по противнику удары артиллерией и авиацией.Потери ВСУ составили:
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РИА Новости
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении
Минобороны: на Запорожском направлении тактическое положение войск не изменилось
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отразили за сутки четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Изменений в тактическом положении российских войск нет", — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что в отражении атак противника участвовали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.
Всего украинские военные потеряли:
- до 40 военнослужащих;
- танк;
- две боевые бронемашины;
- два пикапа;
- две американские гаубицы М777;
- три самоходные артустановки М109 Paladin;
- орудие FH-70 производства Великобритании;
- две гаубицы "Мста-Б";
- два орудия Д-30;
- две САУ "Гвоздика".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Южная группировка войск отразила десять атак противника около Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки в ДНР.
Кроме того, около Артемовска российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ.
Потери противника составили:
- до 285 военнослужащих;
- танк;
- две боевые машины пехоты;
- пять автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- пушка "Рапира".
Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
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Группировка войск "Восток" отразила атаку около Новодонецкого в ДНР. Также бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Урожайного и Новодонецкого.
- свыше 180 военнослужащих;
- пять танков;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства;
- две самоходные гаубицы "Гвоздика";
- орудие Д-20.
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Подразделения Западной группировки войск при "активной обороне" улучшили тактическое положение около Свердловки в ЛНР.
Кроме того, около Сергеевки в Луганской Народной Республике отразили две контратаки ВСУ.
За сутки потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США;
- гаубица Д-30.
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Краснолиманское направление
Бойцы группировки "Центр" отразили две атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.
Украинская армия потеряла:
- до 50 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- гаубицу Д-30.
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Российские военные продолжили выполнение боевых задач на Херсонском направлении, нанося по противнику удары артиллерией и авиацией.
- до 65 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- гаубица "Мста-Б".
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