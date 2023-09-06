https://ria.ru/20230906/ataki-1894491255.html

ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении

ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.09.2023

ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении

Российские военные отразили за сутки четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:21

2023-09-06T12:21

2023-09-06T14:21

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отразили за сутки четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Изменений в тактическом положении российских войск нет", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что в отражении атак противника участвовали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.Всего украинские военные потеряли:Донецкое направлениеЮжная группировка войск отразила десять атак противника около Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки в ДНР.Кроме того, около Артемовска российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ.Потери противника составили:Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами.Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку около Новодонецкого в ДНР. Также бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Урожайного и Новодонецкого. Всего ВСУ потеряли:Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск при "активной обороне" улучшили тактическое положение около Свердловки в ЛНР.Кроме того, около Сергеевки в Луганской Народной Республике отразили две контратаки ВСУ. За сутки потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки "Центр" отразили две атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.Украинская армия потеряла:Херсонское направлениеРоссийские военные продолжили выполнение боевых задач на Херсонском направлении, нанося по противнику удары артиллерией и авиацией.Потери ВСУ составили:

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https://ria.ru/20230906/zaporozhe-1894463977.html

https://ria.ru/20230829/artilleriya-1892809470.html

https://ria.ru/20230906/artilleriya-1894496194.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия