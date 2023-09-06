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ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 06.09.2023 (обновлено: 14:21 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ataki-1894491255.html
ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении
ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.09.2023
ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении
Российские военные отразили за сутки четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:21
2023-09-06T14:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отразили за сутки четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны."Изменений в тактическом положении российских войск нет", — подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что в отражении атак противника участвовали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.Всего украинские военные потеряли:Донецкое направлениеЮжная группировка войск отразила десять атак противника около Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки в ДНР.Кроме того, около Артемовска российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ.Потери противника составили:Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами.Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" отразила атаку около Новодонецкого в ДНР. Также бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Урожайного и Новодонецкого. Всего ВСУ потеряли:Купянское направлениеПодразделения Западной группировки войск при "активной обороне" улучшили тактическое положение около Свердловки в ЛНР.Кроме того, около Сергеевки в Луганской Народной Республике отразили две контратаки ВСУ. За сутки потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки "Центр" отразили две атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.Украинская армия потеряла:Херсонское направлениеРоссийские военные продолжили выполнение боевых задач на Херсонском направлении, нанося по противнику удары артиллерией и авиацией.Потери ВСУ составили:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России отразили четыре атаки противника на Запорожском направлении

Минобороны: на Запорожском направлении тактическое положение войск не изменилось

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные отразили за сутки четыре атаки ВСУ у Работино и Вербового на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"Изменений в тактическом положении российских войск нет", — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что в отражении атак противника участвовали авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.
Всего украинские военные потеряли:
  • до 40 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые бронемашины;
  • два пикапа;
  • две американские гаубицы М777;
  • три самоходные артустановки М109 Paladin;
  • орудие FH-70 производства Великобритании;
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • два орудия Д-30;
  • две САУ "Гвоздика".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Донецкое направление

Южная группировка войск отразила десять атак противника около Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки в ДНР.
Кроме того, около Артемовска российские военные нанесли поражение скоплению живой силы и техники ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 285 военнослужащих;
  • танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • пять автомобилей;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • пушка "Рапира".
Также российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами.
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08:00

Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" отразила атаку около Новодонецкого в ДНР. Также бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районах Урожайного и Новодонецкого.
Всего ВСУ потеряли:
  • свыше 180 военнослужащих;
  • пять танков;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства;
  • две самоходные гаубицы "Гвоздика";
  • орудие Д-20.
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Купянское направление

Подразделения Западной группировки войск при "активной обороне" улучшили тактическое положение около Свердловки в ЛНР.
Кроме того, около Сергеевки в Луганской Народной Республике отразили две контратаки ВСУ.
За сутки потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США;
  • гаубица Д-30.
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Краснолиманское направление

Бойцы группировки "Центр" отразили две атаки ВСУ в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.
Украинская армия потеряла:
  • до 50 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • гаубицу Д-30.
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Херсонское направление

Российские военные продолжили выполнение боевых задач на Херсонском направлении, нанося по противнику удары артиллерией и авиацией.
Потери ВСУ составили:
  • до 65 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица "Мста-Б".
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