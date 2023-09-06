https://ria.ru/20230906/arest-1894474543.html

Следствие попросило продлить арест администратору "Кремлевской прачки"

Следствие попросило продлить арест администратору "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 06.09.2023

Следствие попросило продлить арест администратору "Кремлевской прачки"

Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста Михаилу Полякову, который, по данным СМИ, является администратором... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:26

2023-09-06T11:26

2023-09-06T11:26

москва

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста Михаилу Полякову, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 11 сентября", - рассказал собеседник агентства. Предполагаемый администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Позднее суд отправил в СИЗО Дениса Савинского – третьего фигуранта дела. Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", обвиняется в вымогательстве у компании "Ланит" - одной из лидеров российской IT-отрасли. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у "Ланита" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли "причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству". Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.

https://ria.ru/20230901/arest-1893762632.html

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