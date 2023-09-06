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Следствие попросило продлить арест администратору "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 06.09.2023
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11:26 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/arest-1894474543.html
Следствие попросило продлить арест администратору "Кремлевской прачки"
Следствие попросило продлить арест администратору "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 06.09.2023
Следствие попросило продлить арест администратору "Кремлевской прачки"
Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста Михаилу Полякову, который, по данным СМИ, является администратором... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:26
2023-09-06T11:26
москва
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста Михаилу Полякову, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 11 сентября", - рассказал собеседник агентства. Предполагаемый администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Позднее суд отправил в СИЗО Дениса Савинского – третьего фигуранта дела. Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", обвиняется в вымогательстве у компании "Ланит" - одной из лидеров российской IT-отрасли. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у "Ланита" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли "причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству". Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.
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москва
Москва
Следствие попросило продлить арест администратору "Кремлевской прачки"

Следствие попросило продлить арест администратору "Кремлевской прачки" Полякову

© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда | Перейти в медиабанкЭкс-полковник ФСБ Михаил Поляков на заседании Тверского суда Москвы. Стоп-кадр видео
Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков на заседании Тверского суда Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
Перейти в медиабанк
Экс-полковник ФСБ Михаил Поляков на заседании Тверского суда Москвы. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста Михаилу Полякову, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 11 сентября", - рассказал собеседник агентства.
Предполагаемый администратор телеграм-канала Михаил Поляков и его помощник Александр Санин были арестованы 15 июля. Позднее суд отправил в СИЗО Дениса Савинского – третьего фигуранта дела.
Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", обвиняется в вымогательстве у компании "Ланит" - одной из лидеров российской IT-отрасли. По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил у "Ланита" 40 миллионов рублей за непубликацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могли "причинить существенный вред правам и законным интересам компании и ее руководству".
Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере, максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет.
Андрей Куршин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Администратора телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест
1 сентября, 20:04
 
Москва
 
 
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