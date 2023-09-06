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Умер актер Константин Арефьев
Умер актер Константин Арефьев - РИА Новости, 06.09.2023
Умер актер Константин Арефьев
Умер советский и российский актер, художник-мультипликатор Константин Арефьев, сообщил "Союзмультфильм" в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:52
2023-09-06T09:52
2023-09-06T10:43
союзмультфильм
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Умер советский и российский актер, художник-мультипликатор Константин Арефьев, сообщил "Союзмультфильм" в Telegram-канале."Печальные новости. На 60-ом году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии "Союзмультфильм", — говорится в публикации.За время своей творческой деятельности Арефьев попробовал себя в качестве режиссера, монтажера, аниматора и художника. Одной из последних работ артиста стал короткометражный мультфильм "Крылья для друга".В качестве актера он снялся в таких лентах, как "Пасечник" и "Психическая атака на Советы".Константин Арефьев родился 8 июля 1964 года. Обучался в Ленинградском институте кинорежиссеров, на курсах художников-аниматоров и на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
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союзмультфильм
Умер актер Константин Арефьев
"Союзмультфильм" сообщил о смерти актера Константина Арефьева
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Умер советский и российский актер, художник-мультипликатор Константин Арефьев, сообщил "Союзмультфильм" в Telegram-канале
.
«
"Печальные новости. На 60-ом году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии "Союзмультфильм", — говорится в публикации.
За время своей творческой деятельности Арефьев попробовал себя в качестве режиссера, монтажера, аниматора и художника. Одной из последних работ артиста стал короткометражный мультфильм "Крылья для друга".
В качестве актера он снялся в таких лентах, как "Пасечник" и "Психическая атака на Советы".
Константин Арефьев родился 8 июля 1964 года. Обучался в Ленинградском институте кинорежиссеров, на курсах художников-аниматоров и на Высших курсах сценаристов и режиссеров.