https://ria.ru/20230906/aktivisty-1894546954.html
В Париже активисты облили краской окрестности МВД во время совета министров
В Париже активисты облили краской окрестности МВД во время совета министров - РИА Новости, 06.09.2023
В Париже активисты облили краской окрестности МВД во время совета министров
Климатические активисты из организации Derniere Renovation ("Последнее обновление") облили краской улицу напротив здания МВД в Париже, о чем сообщили в соцсети... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:20
2023-09-06T15:20
2023-09-06T15:20
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ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости. Климатические активисты из организации Derniere Renovation ("Последнее обновление") облили краской улицу напротив здания МВД в Париже, о чем сообщили в соцсети X (бывшая Twitter). Активисты обрызгали оранжевой краской дорожное покрытие на площади Бово, где расположено министерство внутренних дел Франции, а неподалёку от него - резиденция президента, Елисейский дворец, где в это время проходил совет министров. "Площадь Бово, Париж - место выхода с совета министров. Шесть граждан, поддерживающих Derniere Renovation, одетых в футболки с надписями "Ваши преступления, наши смерти", обливают краской площадь", - говорится в сообщении организации. На сопровождающих публикацию видео видно, как полиция задерживает активистов. Активисты заявили, что осуждают климатическое бездействие правительства. Как отмечает телеканал BFMTV, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон пригласил участников этого движения "для диалога" в Елисейский дворец, однако встреча так и не состоялась. Приглашение президента последовало после того, как к нему во время салона агропромышленности обратился один из участников движения, призвав "услышать предупреждения учёных" об изменениях климата. В июне французский Высший совет по вопросам климата, независимая инстанция, призванная дать оценку политике властей по снижению выбросов CO2, потребовал "срочных действий" от правительства Франции. Ранее в среду программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала отчёт, из которого следует, что лето 2023 года стало самым жарким в истории. Согласно Copernicus, в ближайшие годы продолжат наблюдаться все новые климатические рекорды и более частые и экстремальные погодные условия.
https://ria.ru/20230824/blm-1891878653.html
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в мире, париж, эммануэль макрон, франция, twitter
В мире, Париж, Эммануэль Макрон, Франция, Twitter
В Париже активисты облили краской окрестности МВД во время совета министров
В Париже активисты облили краской улицу напротив МВД во время совета министров
ПАРИЖ, 6 сен – РИА Новости.
Климатические активисты из организации Derniere Renovation ("Последнее обновление") облили краской улицу напротив здания МВД в Париже, о чем сообщили
в соцсети X (бывшая Twitter).
Активисты обрызгали оранжевой краской дорожное покрытие на площади Бово, где расположено министерство внутренних дел Франции, а неподалёку от него - резиденция президента, Елисейский дворец, где в это время проходил совет министров.
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«
"Площадь Бово, Париж - место выхода с совета министров. Шесть граждан, поддерживающих Derniere Renovation, одетых в футболки с надписями "Ваши преступления, наши смерти", обливают краской площадь", - говорится в сообщении организации.
На сопровождающих публикацию видео видно, как полиция задерживает активистов.
Активисты заявили, что осуждают климатическое бездействие правительства.
Как отмечает телеканал BFMTV, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон
пригласил участников этого движения "для диалога" в Елисейский дворец, однако встреча так и не состоялась. Приглашение президента последовало после того, как к нему во время салона агропромышленности обратился один из участников движения, призвав "услышать предупреждения учёных" об изменениях климата.
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В июне французский Высший совет по вопросам климата, независимая инстанция, призванная дать оценку политике властей по снижению выбросов CO2, потребовал "срочных действий" от правительства Франции.
Ранее в среду программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала отчёт, из которого следует, что лето 2023 года стало самым жарким в истории. Согласно Copernicus, в ближайшие годы продолжат наблюдаться все новые климатические рекорды и более частые и экстремальные погодные условия.
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