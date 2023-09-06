https://ria.ru/20230906/advokat-1894621981.html

Московского адвоката будут судить за хулиганство и взятку

Московского адвоката будут судить за хулиганство и взятку - РИА Новости, 06.09.2023

Московского адвоката будут судить за хулиганство и взятку

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Геннадия Удуняна, которому инкриминируется хулиганство, причинение РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:43

2023-09-06T19:43

2023-09-06T19:43

происшествия

москва

россия

прокуратура г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Геннадия Удуняна, которому инкриминируется хулиганство, причинение вреда здоровью, взяточничество и нарушение неприкосновенности жилья, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Геннадия Удуняна. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, с применением насилия и угрозой его применения), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - говорится в сообщении. Также по уголовному делу в качестве обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий привлечен 33-летний теперь уже бывший младший инспектор дежурной службы одного из столичных следственных изоляторов. По данным правоохранителей, в ночь на 23 октября 2021 года пьяный Удунян без одежды "на верхней части туловища" возле служебного входа в ресторан на улице Малая Грузинская в Москве из хулиганских побуждений достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и направил его на четверых мужчин, те разбежались, опасаясь за жизнь. После этого Удунян на Новинском бульваре выбил входную дверь и незаконно проник в номер отеля. Там он применил физическое насилие в отношении женщины, пытавшейся ему помешать, а также мужчины, причинив ему легкий вред здоровью, полагают правоохранители. В марте 2023 года обвиняемый, находясь под стражей в столичном СИЗО, предложил младшему инспектору дежурной службы изолятора незаконное вознаграждение за передачу ему алкоголя и продуктов питания в обход запретов. Инспектор пронес в следственный изолятор еду и алкоголь, передал их Удуняну и получил от него взятку - две подарочные карты продуктовой сети гипермаркетов номиналом 3 и 5 тысяч рублей, а также неустановленные продукты питания и алкогольные напитки. "Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", - указывает прокуратура.

https://ria.ru/20230828/vzyatka-1892676131.html

https://ria.ru/20230707/arest-1882866265.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы