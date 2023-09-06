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Московского адвоката будут судить за хулиганство и взятку - РИА Новости, 06.09.2023
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19:43 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/advokat-1894621981.html
Московского адвоката будут судить за хулиганство и взятку
Московского адвоката будут судить за хулиганство и взятку - РИА Новости, 06.09.2023
Московского адвоката будут судить за хулиганство и взятку
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Геннадия Удуняна, которому инкриминируется хулиганство, причинение РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:43
2023-09-06T19:43
происшествия
москва
россия
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Геннадия Удуняна, которому инкриминируется хулиганство, причинение вреда здоровью, взяточничество и нарушение неприкосновенности жилья, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства. "В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Геннадия Удуняна. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, с применением насилия и угрозой его применения), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - говорится в сообщении. Также по уголовному делу в качестве обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий привлечен 33-летний теперь уже бывший младший инспектор дежурной службы одного из столичных следственных изоляторов. По данным правоохранителей, в ночь на 23 октября 2021 года пьяный Удунян без одежды "на верхней части туловища" возле служебного входа в ресторан на улице Малая Грузинская в Москве из хулиганских побуждений достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и направил его на четверых мужчин, те разбежались, опасаясь за жизнь. После этого Удунян на Новинском бульваре выбил входную дверь и незаконно проник в номер отеля. Там он применил физическое насилие в отношении женщины, пытавшейся ему помешать, а также мужчины, причинив ему легкий вред здоровью, полагают правоохранители. В марте 2023 года обвиняемый, находясь под стражей в столичном СИЗО, предложил младшему инспектору дежурной службы изолятора незаконное вознаграждение за передачу ему алкоголя и продуктов питания в обход запретов. Инспектор пронес в следственный изолятор еду и алкоголь, передал их Удуняну и получил от него взятку - две подарочные карты продуктовой сети гипермаркетов номиналом 3 и 5 тысяч рублей, а также неустановленные продукты питания и алкогольные напитки. "Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", - указывает прокуратура.
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происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Прокуратура г. Москвы
Московского адвоката будут судить за хулиганство и взятку

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу адвоката Удуняна,

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Геннадия Удуняна, которому инкриминируется хулиганство, причинение вреда здоровью, взяточничество и нарушение неприкосновенности жилья, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.
«
"В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката Геннадия Удуняна. Он обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, с применением насилия и угрозой его применения), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - говорится в сообщении.
Также по уголовному делу в качестве обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий привлечен 33-летний теперь уже бывший младший инспектор дежурной службы одного из столичных следственных изоляторов.
По данным правоохранителей, в ночь на 23 октября 2021 года пьяный Удунян без одежды "на верхней части туловища" возле служебного входа в ресторан на улице Малая Грузинская в Москве из хулиганских побуждений достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и направил его на четверых мужчин, те разбежались, опасаясь за жизнь.
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После этого Удунян на Новинском бульваре выбил входную дверь и незаконно проник в номер отеля. Там он применил физическое насилие в отношении женщины, пытавшейся ему помешать, а также мужчины, причинив ему легкий вред здоровью, полагают правоохранители.
В марте 2023 года обвиняемый, находясь под стражей в столичном СИЗО, предложил младшему инспектору дежурной службы изолятора незаконное вознаграждение за передачу ему алкоголя и продуктов питания в обход запретов. Инспектор пронес в следственный изолятор еду и алкоголь, передал их Удуняну и получил от него взятку - две подарочные карты продуктовой сети гипермаркетов номиналом 3 и 5 тысяч рублей, а также неустановленные продукты питания и алкогольные напитки.
«
"Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу", - указывает прокуратура.
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