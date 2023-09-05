https://ria.ru/20230905/zverovodstvo-1894366604.html

Парламент Финляндии рассмотрит инициативу о запрете звероводства в стране

Парламент Финляндии рассмотрит инициативу о запрете звероводства в стране - РИА Новости, 05.09.2023

Парламент Финляндии рассмотрит инициативу о запрете звероводства в стране

Гражданская инициатива о запрете звероводства в Финляндии за один день преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей граждан страны и поступит на... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:42

2023-09-05T17:42

2023-09-05T17:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 сен - РИА Новости. Гражданская инициатива о запрете звероводства в Финляндии за один день преодолела необходимый порог в 50 тысяч подписей граждан страны и поступит на рассмотрение в парламент, следует из данных сайта гражданских инициатив Финляндии. Инициатива была создана 4 сентября, на 16.20 мск 5 сентября ее подписали 76,4 тысячи граждан. "Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем парламенту потребовать от правительства подготовить закон о справедливом запрете звероводства и как можно скорее внести соответствующее предложение правительства в парламент", - говорится в описании инициативы. Создатели петиции предлагают разработать план переходного периода отказа от производства меха. Он будет подразумевать финансовую поддержку звероферм, которые покинут отрасль и прекратят свою деятельность. Ранее, 14 августа, преодолела необходимый порог в 50 тысяч голосов и также поступила в парламент на рассмотрение инициатива о закреплении прав животных в конституции Финляндии. Как говорится в описании сервиса по сбору подписей в поддержку инициатив, сайт является онлайн-службой министерства юстиции Финляндии для запуска инициатив граждан и сбора заявлений о поддержке этих инициатив. Служба предоставляет гражданам возможность рассмотреть инициативу парламентом страны. Сервис является бесплатным, доступным и безопасным в использовании. Он доступен на финском и шведском языках.

https://ria.ru/20230818/finlyandiya-1890811567.html

https://ria.ru/20230716/finlyandiya-1884478235.html

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