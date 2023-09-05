https://ria.ru/20230905/zerno-1894351768.html

В РЗС предупредили о рисках из-за экспортных пошлин на зерно

В РЗС предупредили о рисках из-за экспортных пошлин на зерно - РИА Новости, 05.09.2023

В РЗС предупредили о рисках из-за экспортных пошлин на зерно

Следствием введения в РФ экспортных пошлин на зерно стали тренд на сокращение посевных площадей и недостаточность применения технологий при выращивании, все это РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T17:21

2023-09-05T17:21

2023-09-05T17:22

экономика

россия

аркадий злочевский

российский зерновой союз

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следствием введения в РФ экспортных пошлин на зерно стали тренд на сокращение посевных площадей и недостаточность применения технологий при выращивании, все это в случае засухи может серьезно сократить урожай зерновых культур, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. "Сейчас у нас 47 миллионов гектаров к уборке, меньше на полмиллиона гектаров, чем в прошлом году. В 2021 году общий уровень был выше - 47,9 миллионов. Процент сокращения маленький, но выглядит как тренд: это прямое воздействие пошлин, которые применяют у нас", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Сейчас, говорит глава РЗС, внутренние цены на зерно под давлением нового урожая снижаются - по некоторым регионам до 11 тысяч рублей за тонну при себестоимости в 10 тысяч. "А это очень плохой фундамент под производственной технологичностью: она слабая в этом сезоне - но с погодой везет, и поэтому она не срабатывает как потери", - добавил он. Между тем, температурные риски нарастают - метеорологи говорят о начале Эль-Ниньо, а влияние этого явления как раз проявляется в засухе: такая, напомнил он, была в РФ в 2010 году. "Защититься от таких рисков можно только технологичностью посевов, а соблюдать ее не на что", - считает глава РЗС. По его словам, за последние 1,5 года обновление парка техники упало на 20-50%, топливо за год подорожало на 70-80%, средства защиты растений - на 20% с небольшим. А покупательная способность аграриев себя изжила, добавил он: например, удобрения после роста в цене более чем в 2 раза за последние 2 года сейчас подешевели на 30% - "спроса нет, покупать по таким ценам невозможно". С доступностью средств производства связано и недовнесение в почву питательных веществ. "Сейчас урожайность 31 центнер с гектара, в прошлом году - на 10 центнеров больше: высасывание питательных запасов трансформируется в урожайность, мы вкладываем в три раза меньше необходимого уровня восполнения - просто запас (черноземов) очень большой, но он не вечный", - заметил Злочевский. "Крестьяне из-за пошлин сидят в очень плохой экономике. Если это будет продолжаться слишком долго, мы потеряем фундамент под урожай: уровень урожайности начнет падать, если будет падать технологичность", - опасается глава РЗС. Например, в засухе 2010 года потери урожая были 30%, но только в трети этого объема было влияние засухи, в большей же части - нетехнологичность посевов, заметил Злочевский. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://ria.ru/20230905/rekord-1894214598.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, аркадий злочевский, российский зерновой союз