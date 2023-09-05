https://ria.ru/20230905/zerno-1894351768.html
В РЗС предупредили о рисках из-за экспортных пошлин на зерно
В РЗС предупредили о рисках из-за экспортных пошлин на зерно - РИА Новости, 05.09.2023
В РЗС предупредили о рисках из-за экспортных пошлин на зерно
Следствием введения в РФ экспортных пошлин на зерно стали тренд на сокращение посевных площадей и недостаточность применения технологий при выращивании, все это РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T17:21
2023-09-05T17:21
2023-09-05T17:22
экономика
россия
аркадий злочевский
российский зерновой союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_0:154:3053:1871_1920x0_80_0_0_2b00cb9b412b66f13d348a294f41f8ae.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следствием введения в РФ экспортных пошлин на зерно стали тренд на сокращение посевных площадей и недостаточность применения технологий при выращивании, все это в случае засухи может серьезно сократить урожай зерновых культур, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. "Сейчас у нас 47 миллионов гектаров к уборке, меньше на полмиллиона гектаров, чем в прошлом году. В 2021 году общий уровень был выше - 47,9 миллионов. Процент сокращения маленький, но выглядит как тренд: это прямое воздействие пошлин, которые применяют у нас", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Сейчас, говорит глава РЗС, внутренние цены на зерно под давлением нового урожая снижаются - по некоторым регионам до 11 тысяч рублей за тонну при себестоимости в 10 тысяч. "А это очень плохой фундамент под производственной технологичностью: она слабая в этом сезоне - но с погодой везет, и поэтому она не срабатывает как потери", - добавил он. Между тем, температурные риски нарастают - метеорологи говорят о начале Эль-Ниньо, а влияние этого явления как раз проявляется в засухе: такая, напомнил он, была в РФ в 2010 году. "Защититься от таких рисков можно только технологичностью посевов, а соблюдать ее не на что", - считает глава РЗС. По его словам, за последние 1,5 года обновление парка техники упало на 20-50%, топливо за год подорожало на 70-80%, средства защиты растений - на 20% с небольшим. А покупательная способность аграриев себя изжила, добавил он: например, удобрения после роста в цене более чем в 2 раза за последние 2 года сейчас подешевели на 30% - "спроса нет, покупать по таким ценам невозможно". С доступностью средств производства связано и недовнесение в почву питательных веществ. "Сейчас урожайность 31 центнер с гектара, в прошлом году - на 10 центнеров больше: высасывание питательных запасов трансформируется в урожайность, мы вкладываем в три раза меньше необходимого уровня восполнения - просто запас (черноземов) очень большой, но он не вечный", - заметил Злочевский. "Крестьяне из-за пошлин сидят в очень плохой экономике. Если это будет продолжаться слишком долго, мы потеряем фундамент под урожай: уровень урожайности начнет падать, если будет падать технологичность", - опасается глава РЗС. Например, в засухе 2010 года потери урожая были 30%, но только в трети этого объема было влияние засухи, в большей же части - нетехнологичность посевов, заметил Злочевский. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
https://ria.ru/20230905/rekord-1894214598.html
https://ria.ru/20230904/zerno-1894141281.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_50:0:2750:2025_1920x0_80_0_0_065000bb88d9de0d4ce8cd5e1fdfa9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, аркадий злочевский, российский зерновой союз
Экономика, Россия, Аркадий Злочевский, Российский зерновой союз
В РЗС предупредили о рисках из-за экспортных пошлин на зерно
РЗС: экспортные пошлины на зерно несут риски для урожая в случае засухи
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Следствием введения в РФ экспортных пошлин на зерно стали тренд на сокращение посевных площадей и недостаточность применения технологий при выращивании, все это в случае засухи может серьезно сократить урожай зерновых культур, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
«
"Сейчас у нас 47 миллионов гектаров к уборке, меньше на полмиллиона гектаров, чем в прошлом году. В 2021 году общий уровень был выше - 47,9 миллионов. Процент сокращения маленький, но выглядит как тренд: это прямое воздействие пошлин, которые применяют у нас", - сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В РЗС рассказали о рекордах в экспорте зерна
Сейчас, говорит глава РЗС, внутренние цены на зерно под давлением нового урожая снижаются - по некоторым регионам до 11 тысяч рублей за тонну при себестоимости в 10 тысяч. "А это очень плохой фундамент под производственной технологичностью: она слабая в этом сезоне - но с погодой везет, и поэтому она не срабатывает как потери", - добавил он. Между тем, температурные риски нарастают - метеорологи говорят о начале Эль-Ниньо, а влияние этого явления как раз проявляется в засухе: такая, напомнил он, была в РФ в 2010 году.
«
"Защититься от таких рисков можно только технологичностью посевов, а соблюдать ее не на что", - считает глава РЗС. По его словам, за последние 1,5 года обновление парка техники упало на 20-50%, топливо за год подорожало на 70-80%, средства защиты растений - на 20% с небольшим. А покупательная способность аграриев себя изжила, добавил он: например, удобрения после роста в цене более чем в 2 раза за последние 2 года сейчас подешевели на 30% - "спроса нет, покупать по таким ценам невозможно".
С доступностью средств производства связано и недовнесение в почву питательных веществ. "Сейчас урожайность 31 центнер с гектара, в прошлом году - на 10 центнеров больше: высасывание питательных запасов трансформируется в урожайность, мы вкладываем в три раза меньше необходимого уровня восполнения - просто запас (черноземов) очень большой, но он не вечный", - заметил Злочевский.
«
"Крестьяне из-за пошлин сидят в очень плохой экономике. Если это будет продолжаться слишком долго, мы потеряем фундамент под урожай: уровень урожайности начнет падать, если будет падать технологичность", - опасается глава РЗС. Например, в засухе 2010 года потери урожая были 30%, но только в трети этого объема было влияние засухи, в большей же части - нетехнологичность посевов, заметил Злочевский.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Россию ждет хороший урожай зерна, заявил Путин