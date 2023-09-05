https://ria.ru/20230905/zerno-1894263797.html

В Кремле назвали договоренности по зерну многосторонним процессом

В Кремле назвали договоренности по зерну многосторонним процессом - РИА Новости, 05.09.2023

В Кремле назвали договоренности по зерну многосторонним процессом

Договоренности по зерну - это многосторонний процесс, и пока вряд ли есть возможность договориться о чем-то конкретном, особенно в ходе двусторонних... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:23

2023-09-05T12:23

2023-09-05T12:27

россия

экономика

дмитрий песков

зерновая сделка

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Договоренности по зерну - это многосторонний процесс, и пока вряд ли есть возможность договориться о чем-то конкретном, особенно в ходе двусторонних переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно, потому что если говорить о зерновой сделке, то это многосторонний процесс и что касается зерновой сделки, то... это позиция стран коллективного Запада, которые уже на протяжении длительного времени отказываются выполнять условия черноморской сделки, из-за чего дальнейшее ее продолжение не представляется возможным. Поэтому, здесь, конечно, вопрос касается других сторон, то просто в ходе двусторонних контактов не представляется возможным о чем-то конкретном договориться", - сказал Песков журналистам. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230905/rekord-1894214598.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, дмитрий песков, зерновая сделка