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В Кремле назвали договоренности по зерну многосторонним процессом - РИА Новости, 05.09.2023
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12:23 05.09.2023 (обновлено: 12:27 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/zerno-1894263797.html
В Кремле назвали договоренности по зерну многосторонним процессом
В Кремле назвали договоренности по зерну многосторонним процессом - РИА Новости, 05.09.2023
В Кремле назвали договоренности по зерну многосторонним процессом
Договоренности по зерну - это многосторонний процесс, и пока вряд ли есть возможность договориться о чем-то конкретном, особенно в ходе двусторонних... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:23
2023-09-05T12:27
россия
экономика
дмитрий песков
зерновая сделка
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Договоренности по зерну - это многосторонний процесс, и пока вряд ли есть возможность договориться о чем-то конкретном, особенно в ходе двусторонних переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно, потому что если говорить о зерновой сделке, то это многосторонний процесс и что касается зерновой сделки, то... это позиция стран коллективного Запада, которые уже на протяжении длительного времени отказываются выполнять условия черноморской сделки, из-за чего дальнейшее ее продолжение не представляется возможным. Поэтому, здесь, конечно, вопрос касается других сторон, то просто в ходе двусторонних контактов не представляется возможным о чем-то конкретном договориться", - сказал Песков журналистам. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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россия, экономика, дмитрий песков, зерновая сделка
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Зерновая сделка
В Кремле назвали договоренности по зерну многосторонним процессом

Песков: пока нет возможности договориться конкретно по теме зерна

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Договоренности по зерну - это многосторонний процесс, и пока вряд ли есть возможность договориться о чем-то конкретном, особенно в ходе двусторонних переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно, потому что если говорить о зерновой сделке, то это многосторонний процесс и что касается зерновой сделки, то... это позиция стран коллективного Запада, которые уже на протяжении длительного времени отказываются выполнять условия черноморской сделки, из-за чего дальнейшее ее продолжение не представляется возможным. Поэтому, здесь, конечно, вопрос касается других сторон, то просто в ходе двусторонних контактов не представляется возможным о чем-то конкретном договориться", - сказал Песков журналистам.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи в понедельник обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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РоссияЭкономикаДмитрий ПесковЗерновая сделка
 
 
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