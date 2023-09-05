https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894420349.html

Рамасвами раскритиковал политику Зеленского

Рамасвами раскритиковал политику Зеленского - РИА Новости, 05.09.2023

Рамасвами раскритиковал политику Зеленского

Владимир Зеленский не является образцом демократического лидера, он запретил оппозицию и консолидировал медиа на Украине, считает кандидат в президенты США от... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T23:47

2023-09-05T23:47

2023-09-05T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

владимир зеленский

вивек рамасвами

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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский не является образцом демократического лидера, он запретил оппозицию и консолидировал медиа на Украине, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в социальной сети Х. "Действия Зеленского включают запрет 11 оппозиционных партий и консолидацию всех государственных СМИ в единое целое", - написал он.Рамасвами призвал истеблишмент в США не поддаваться уловке, "принимая ложный нарратив" о том, что Зеленский является образцом демократического лидера. "Он им не является", - подчеркнул Рамасвами.

https://ria.ru/20230903/ramasvami-1893850236.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, вивек рамасвами