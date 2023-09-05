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Рамасвами раскритиковал политику Зеленского - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:47 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894420349.html
Рамасвами раскритиковал политику Зеленского
Рамасвами раскритиковал политику Зеленского - РИА Новости, 05.09.2023
Рамасвами раскритиковал политику Зеленского
Владимир Зеленский не является образцом демократического лидера, он запретил оппозицию и консолидировал медиа на Украине, считает кандидат в президенты США от... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T23:47
2023-09-05T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
вивек рамасвами
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ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский не является образцом демократического лидера, он запретил оппозицию и консолидировал медиа на Украине, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в социальной сети Х. "Действия Зеленского включают запрет 11 оппозиционных партий и консолидацию всех государственных СМИ в единое целое", - написал он.Рамасвами призвал истеблишмент в США не поддаваться уловке, "принимая ложный нарратив" о том, что Зеленский является образцом демократического лидера. "Он им не является", - подчеркнул Рамасвами.
https://ria.ru/20230903/ramasvami-1893850236.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, вивек рамасвами
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Вивек Рамасвами
Рамасвами раскритиковал политику Зеленского

Рамасвами: Зеленский запретил оппозицию и консолидировал медиа на Украине

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский не является образцом демократического лидера, он запретил оппозицию и консолидировал медиа на Украине, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в социальной сети Х.
"Действия Зеленского включают запрет 11 оппозиционных партий и консолидацию всех государственных СМИ в единое целое", - написал он.
Рамасвами призвал истеблишмент в США не поддаваться уловке, "принимая ложный нарратив" о том, что Зеленский является образцом демократического лидера.
"Он им не является", - подчеркнул Рамасвами.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
В Америке стало весело — появился Рамасвами
3 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВивек Рамасвами
 
 
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