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"Зеленский готовит население": в США раскрыли новую тактику ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 05.09.2023 (обновлено: 22:58 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894401221.html
"Зеленский готовит население": в США раскрыли новую тактику ВСУ
"Зеленский готовит население": в США раскрыли новую тактику ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023
"Зеленский готовит население": в США раскрыли новую тактику ВСУ
ВСУ из-за продолжающихся неудач придется изменить тактику и перейти в глухую оборону, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T20:00
2023-09-05T22:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ из-за продолжающихся неудач придется изменить тактику и перейти в глухую оборону, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Думаю, Зеленский сейчас готовит население к тому, что ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским продвижением", — отметил он.По словам военного, нет никаких доказательств того, что украинская армия добилась значимого прогресса в контрнаступлении.Такая ситуация сложилась из-за эффективности российской линии обороны. У Москвы было достаточно времени, чтобы просчитать все возможные шаги украинских военных, в результате они стали легкой мишенью, резюмировал Шаффер.Киевский режим 4 июня начал продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что армия противника не смогла добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894317811.html
https://ria.ru/20230905/putin-1894376570.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы США
"Зеленский готовит население": в США раскрыли новую тактику ВСУ

Экс-разведчик ВС США Шаффер: ВСУ придется перейти к глухой обороне

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ из-за продолжающихся неудач придется изменить тактику и перейти в глухую оборону, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Думаю, Зеленский сейчас готовит население к тому, что ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским продвижением", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
"Россия готова". В Киеве заговорили о мятеже из-за решения Зеленского
Вчера, 15:49
По словам военного, нет никаких доказательств того, что украинская армия добилась значимого прогресса в контрнаступлении.
Такая ситуация сложилась из-за эффективности российской линии обороны. У Москвы было достаточно времени, чтобы просчитать все возможные шаги украинских военных, в результате они стали легкой мишенью, резюмировал Шаффер.
Киевский режим 4 июня начал продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что армия противника не смогла добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Их не остановить. В США обратились к Байдену после неожиданного хода Путина
Вчера, 18:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы США
 
 
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