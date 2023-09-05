https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894401221.html

"Зеленский готовит население": в США раскрыли новую тактику ВСУ

"Зеленский готовит население": в США раскрыли новую тактику ВСУ - РИА Новости, 05.09.2023

"Зеленский готовит население": в США раскрыли новую тактику ВСУ

ВСУ из-за продолжающихся неудач придется изменить тактику и перейти в глухую оборону, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T20:00

2023-09-05T20:00

2023-09-05T22:58

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вооруженные силы сша

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. ВСУ из-за продолжающихся неудач придется изменить тактику и перейти в глухую оборону, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Думаю, Зеленский сейчас готовит население к тому, что ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским продвижением", — отметил он.По словам военного, нет никаких доказательств того, что украинская армия добилась значимого прогресса в контрнаступлении.Такая ситуация сложилась из-за эффективности российской линии обороны. У Москвы было достаточно времени, чтобы просчитать все возможные шаги украинских военных, в результате они стали легкой мишенью, резюмировал Шаффер.Киевский режим 4 июня начал продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что армия противника не смогла добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230905/zelenskiy-1894317811.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы сша