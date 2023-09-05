https://ria.ru/20230905/zayats-1894377870.html
В Новой Москве в объектив фотоловушки попал заяц-беляк
В Новой Москве в объектив фотоловушки попал заяц-беляк - РИА Новости, 05.09.2023
В Новой Москве в объектив фотоловушки попал заяц-беляк
Заяц-беляк попал в объектив фотоловушки в Новой Москве, он наведался к солонцу, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T18:18
2023-09-05T18:18
2023-09-05T21:25
хорошие новости
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894377638_0:0:2382:1340_1920x0_80_0_0_4612c766617a129551937e5959669021.jpg
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Заяц-беляк попал в объектив фотоловушки в Новой Москве, он наведался к солонцу, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Заяц-беляк попал в объектив фотоловушки в ТиНАО. Крупный заяц-беляк наведался к солонцу. Возможно, это один из "выпускников" программы по восстановлению популяций зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях Москвы", — сказано в сообщении. Отмечается, что сейчас популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке, эти виды животных включены в Красную книгу Москвы, поэтому специалисты разработали специальные программы по восстановлению их численности. "До конца года планируем выпустить в природу 250 зайцев. Зверей выращивают и выкармливают по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе. За тем, как они обживаются на природных территориях, специалисты наблюдают с помощью фотоловушек, — добавили материале.
https://ria.ru/20230725/irbisy-1886251607.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894377638_91:0:1878:1340_1920x0_80_0_0_4f856e2eaf147e621d51eb5e88f0c456.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Новой Москве в объектив фотоловушки попал заяц-беляк
Заяц-беляк попал в объектив фотоловушки в ТиНАО, он наведался к солонцу
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.
Заяц-беляк попал в объектив фотоловушки в Новой Москве, он наведался к солонцу, сообщили в телеграм-канале
комплекса городского хозяйства Москвы.
"Заяц-беляк попал в объектив фотоловушки в ТиНАО. Крупный заяц-беляк наведался к солонцу. Возможно, это один из "выпускников" программы по восстановлению популяций зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях Москвы", — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке, эти виды животных включены в Красную книгу Москвы, поэтому специалисты разработали специальные программы по восстановлению их численности.
"До конца года планируем выпустить в природу 250 зайцев. Зверей выращивают и выкармливают по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе. За тем, как они обживаются на природных территориях, специалисты наблюдают с помощью фотоловушек, — добавили материале.
В Алтайском биосферном заповеднике камеры сняли снежных барсов