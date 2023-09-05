https://ria.ru/20230905/zayats-1894377870.html

В Новой Москве в объектив фотоловушки попал заяц-беляк

В Новой Москве в объектив фотоловушки попал заяц-беляк - РИА Новости, 05.09.2023

В Новой Москве в объектив фотоловушки попал заяц-беляк

Заяц-беляк попал в объектив фотоловушки в Новой Москве, он наведался к солонцу, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T18:18

2023-09-05T18:18

2023-09-05T21:25

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Заяц-беляк попал в объектив фотоловушки в Новой Москве, он наведался к солонцу, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Заяц-беляк попал в объектив фотоловушки в ТиНАО. Крупный заяц-беляк наведался к солонцу. Возможно, это один из "выпускников" программы по восстановлению популяций зайца-беляка и зайца-русака на природных территориях Москвы", — сказано в сообщении. Отмечается, что сейчас популяции зайцев во многих регионах находятся в упадке, эти виды животных включены в Красную книгу Москвы, поэтому специалисты разработали специальные программы по восстановлению их численности. "До конца года планируем выпустить в природу 250 зайцев. Зверей выращивают и выкармливают по особой технологии, чтобы они могли самостоятельно жить в дикой природе. За тем, как они обживаются на природных территориях, специалисты наблюдают с помощью фотоловушек, — добавили материале.

https://ria.ru/20230725/irbisy-1886251607.html

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