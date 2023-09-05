https://ria.ru/20230905/zasedanie-1894260394.html
Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября
Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября - РИА Новости, 05.09.2023
Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября
Программа президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума будет насыщенной, пленарная сессия состоится 12 сентября, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:10
2023-09-05T12:10
2023-09-05T12:14
россия
вэф-2023
владимир путин
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума будет насыщенной, пленарная сессия состоится 12 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарная будет 12 сентября. Запланирована она на три часа по владивостокскому времени. Ожидаем интересного обсуждения", - сказал он журналистам.Окончательные нюансы программы главы государства в рамках ВЭФ, по словам Пескова, пока согласовываются.VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230905/forum-1894244484.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вэф-2023, владимир путин, владивосток
Россия, ВЭФ-2023, Владимир Путин, Владивосток
Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября
Песков: пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума будет насыщенной, пленарная сессия состоится 12 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарная будет 12 сентября. Запланирована она на три часа по владивостокскому времени. Ожидаем интересного обсуждения", - сказал он журналистам.
Окончательные нюансы программы главы государства в рамках ВЭФ, по словам Пескова, пока согласовываются.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
В КНР не располагают информацией о возможном участии Си Цзиньпина в ВЭФ