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Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября - РИА Новости, 05.09.2023
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12:10 05.09.2023 (обновлено: 12:14 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/zasedanie-1894260394.html
Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября
Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября - РИА Новости, 05.09.2023
Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября
Программа президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума будет насыщенной, пленарная сессия состоится 12 сентября, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:10
2023-09-05T12:14
россия
вэф-2023
владимир путин
владивосток
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума будет насыщенной, пленарная сессия состоится 12 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарная будет 12 сентября. Запланирована она на три часа по владивостокскому времени. Ожидаем интересного обсуждения", - сказал он журналистам.Окончательные нюансы программы главы государства в рамках ВЭФ, по словам Пескова, пока согласовываются.VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, вэф-2023, владимир путин, владивосток
Россия, ВЭФ-2023, Владимир Путин, Владивосток
Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября

Песков: пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума будет насыщенной, пленарная сессия состоится 12 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарная будет 12 сентября. Запланирована она на три часа по владивостокскому времени. Ожидаем интересного обсуждения", - сказал он журналистам.
Окончательные нюансы программы главы государства в рамках ВЭФ, по словам Пескова, пока согласовываются.
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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