https://ria.ru/20230905/zasedanie-1894260394.html

Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября

Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября - РИА Новости, 05.09.2023

Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина пройдет 12 сентября

Программа президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума будет насыщенной, пленарная сессия состоится 12 сентября, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:10

2023-09-05T12:10

2023-09-05T12:14

россия

вэф-2023

владимир путин

владивосток

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума будет насыщенной, пленарная сессия состоится 12 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как всегда, это будут весьма и весьма насыщенные дни. Могу лишь сказать, что пленарная будет 12 сентября. Запланирована она на три часа по владивостокскому времени. Ожидаем интересного обсуждения", - сказал он журналистам.Окончательные нюансы программы главы государства в рамках ВЭФ, по словам Пескова, пока согласовываются.VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230905/forum-1894244484.html

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россия, вэф-2023, владимир путин, владивосток