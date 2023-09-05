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Ямалец, устроивший стрельбу при выселении из аварийного дома, умер - РИА Новости, 05.09.2023
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12:40 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/yamalets-1894269549.html
Ямалец, устроивший стрельбу при выселении из аварийного дома, умер
Ямалец, устроивший стрельбу при выселении из аварийного дома, умер - РИА Новости, 05.09.2023
Ямалец, устроивший стрельбу при выселении из аварийного дома, умер
Мужчина, который открыл стрельбу при выселении из аварийного дома в пригороде Ноябрьска в ЯНАО и впоследствии поджег помещение, скончался в больнице, сообщили... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T12:40
2023-09-05T12:40
происшествия
ноябрьск
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Мужчина, который открыл стрельбу при выселении из аварийного дома в пригороде Ноябрьска в ЯНАО и впоследствии поджег помещение, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. "Скончался, врачи сделали все, что могли", – сказала собеседница агентства, не уточнив причину смерти. Ранее в ведомстве отмечали, что мужчина госпитализирован в Ноябрьскую центральную городскую больницу, где находился под круглосуточным наблюдением врачей. Местные СМИ писали, что у него были ожоги более 75% тела. По информации регионального СУСК, 28 августа 61-летний мужчина, проживающий в аварийном доме в пригороде Ноябрьска, отказался общаться с судебными приставами, которые прибыли к нему в рамках исполнения судебного решения о выселении. Мужчина выстрелил из ружья в воздух, потом поджег свой автомобиль, после чего закрылся в доме. Следователи также сообщали, что мужчина поджег помещение и получил ожоги тела и верхних дыхательных путей. Никто кроме него не пострадал, в его жилище обнаружены и изъяты гладкоствольное двуствольное оружие и патроны к нему. Против ямальца были возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и части 2 этой же 318-й статьи (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Как подчеркивали в администрации Ноябрьска, ранее местному жителю предоставляли вместо ветхого жилья благоустроенную квартиру, большую по площади, чем предыдущая, однако он отказался от переселения, несмотря на решение суда, при этом остальные жители этого дома уже расселены.
https://radiosputnik.ria.ru/20230901/balashikha-1893647587.html
https://ria.ru/20230802/strelba-1887706085.html
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5
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происшествия, ноябрьск, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Происшествия, Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Ямалец, устроивший стрельбу при выселении из аварийного дома, умер

Ямалец, устроивший стрельбу и пожар при выселении из аварийного дома, умер

© Фото очевидцаАвтомобили оперативных служб на месте стрельбы в Ноябрьске
Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в Ноябрьске
© Фото очевидца
Автомобили оперативных служб на месте стрельбы в Ноябрьске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Мужчина, который открыл стрельбу при выселении из аварийного дома в пригороде Ноябрьска в ЯНАО и впоследствии поджег помещение, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
"Скончался, врачи сделали все, что могли", – сказала собеседница агентства, не уточнив причину смерти.
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Пьяный мужчина устроил стрельбу из травмата в Балашихе
1 сентября, 20:43
Ранее в ведомстве отмечали, что мужчина госпитализирован в Ноябрьскую центральную городскую больницу, где находился под круглосуточным наблюдением врачей. Местные СМИ писали, что у него были ожоги более 75% тела.
По информации регионального СУСК, 28 августа 61-летний мужчина, проживающий в аварийном доме в пригороде Ноябрьска, отказался общаться с судебными приставами, которые прибыли к нему в рамках исполнения судебного решения о выселении. Мужчина выстрелил из ружья в воздух, потом поджег свой автомобиль, после чего закрылся в доме. Следователи также сообщали, что мужчина поджег помещение и получил ожоги тела и верхних дыхательных путей. Никто кроме него не пострадал, в его жилище обнаружены и изъяты гладкоствольное двуствольное оружие и патроны к нему.
Против ямальца были возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и части 2 этой же 318-й статьи (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Как подчеркивали в администрации Ноябрьска, ранее местному жителю предоставляли вместо ветхого жилья благоустроенную квартиру, большую по площади, чем предыдущая, однако он отказался от переселения, несмотря на решение суда, при этом остальные жители этого дома уже расселены.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В подмосковной Балашихе неизвестный открыл стрельбу во время драки
2 августа, 02:25
 
ПроисшествияНоябрьскЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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