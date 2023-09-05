https://ria.ru/20230905/yamalets-1894269549.html

Ямалец, устроивший стрельбу при выселении из аварийного дома, умер

Ямалец, устроивший стрельбу при выселении из аварийного дома, умер - РИА Новости, 05.09.2023

Ямалец, устроивший стрельбу при выселении из аварийного дома, умер

Мужчина, который открыл стрельбу при выселении из аварийного дома в пригороде Ноябрьска в ЯНАО и впоследствии поджег помещение, скончался в больнице, сообщили... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T12:40

2023-09-05T12:40

2023-09-05T12:40

происшествия

ноябрьск

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892695057_0:162:1280:882_1920x0_80_0_0_f6f47f2d2594b9755c17ddf9430576b1.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Мужчина, который открыл стрельбу при выселении из аварийного дома в пригороде Ноябрьска в ЯНАО и впоследствии поджег помещение, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. "Скончался, врачи сделали все, что могли", – сказала собеседница агентства, не уточнив причину смерти. Ранее в ведомстве отмечали, что мужчина госпитализирован в Ноябрьскую центральную городскую больницу, где находился под круглосуточным наблюдением врачей. Местные СМИ писали, что у него были ожоги более 75% тела. По информации регионального СУСК, 28 августа 61-летний мужчина, проживающий в аварийном доме в пригороде Ноябрьска, отказался общаться с судебными приставами, которые прибыли к нему в рамках исполнения судебного решения о выселении. Мужчина выстрелил из ружья в воздух, потом поджег свой автомобиль, после чего закрылся в доме. Следователи также сообщали, что мужчина поджег помещение и получил ожоги тела и верхних дыхательных путей. Никто кроме него не пострадал, в его жилище обнаружены и изъяты гладкоствольное двуствольное оружие и патроны к нему. Против ямальца были возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и части 2 этой же 318-й статьи (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Как подчеркивали в администрации Ноябрьска, ранее местному жителю предоставляли вместо ветхого жилья благоустроенную квартиру, большую по площади, чем предыдущая, однако он отказался от переселения, несмотря на решение суда, при этом остальные жители этого дома уже расселены.

https://radiosputnik.ria.ru/20230901/balashikha-1893647587.html

https://ria.ru/20230802/strelba-1887706085.html

ноябрьск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ноябрьск, ямало-ненецкий автономный округ (янао)