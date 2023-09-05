https://ria.ru/20230905/yakutsk-1894398030.html
Путин: создание моста через Лену нужно включить в план развития Якутска
Путин: создание моста через Лену нужно включить в план развития Якутска - РИА Новости, 05.09.2023
Путин: создание моста через Лену нужно включить в план развития Якутска
Строительство моста через реку Лена надо включить в план экономического развития Якутска и установить сроки окончания его возведения, также нужно ускорить... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:47
2023-09-05T19:47
2023-09-05T19:47
россия
алдан
якутск
владимир путин
виталий савельев
главгосэкспертиза
министерство финансов рф (минфин россии)
река лена
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Строительство моста через реку Лена надо включить в план экономического развития Якутска и установить сроки окончания его возведения, также нужно ускорить создание моста через реку Алдан, сообщил президент России Владимир Путин. "Прошу закрепить в перечне поручений следующие приоритеты. Первое, нужно включить в план социально-экономического развития якутской агломерации меры по завершению строительства моста через реку Лену, об этом мы много говорим в последнее время, установить срок окончания работы. Бесконечно тянуть нельзя, мы знаем, что такое долгострой, и знаем, как меняются ценовые параметры", - сообщил Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов. Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что на строительство моста через реку Лена в 2025-2026 годах предусмотрено 5,2 миллиарда рублей. "Что касается пожелания о 60 миллиардах, мы с Маратом Шакирзяновичем (вице-премьер Хуснуллин - ред.) рассматривали на совещании, мы исходили, что 33% федеральный бюджет будет субсидировать, региональный бюджет и инвесторы. Это немного меньшая сумма. Мы планируем на 2027-2028 год 37,8 миллиарда рублей. Сейчас мы ждём, когда выйдет проект из Главгосэкспертизы, тогда мы ещё раз вернёмся вместе с Минфином к структуризации этого проекта", - рассказал он. Кроме того, Савельев добавил, что необходимо также построить мост и через реку Алдан. "Необходимо ускорить строительство моста через реку Алдан в Якутии, о чем было сейчас сказано, определить конкретные сроки", - добавил Путин. Кроме того, глава государства отметил необходимость привести в нормативное состояние дорожное покрытие федеральной трассы "Колыма". "То, что показывали картинки, да и то, что водители рассказывают, – так невозможно продолжать здесь экономическую деятельность", - сообщил Путин. По словам президента, эти объекты инфраструктуры, безусловно, усилят транспортно-логистические возможности Магаданской области и Якутии, обеспечат круглогодичное транспортное сообщение на этих территориях.
https://ria.ru/20230905/verf-1894390590.html
https://rsport.ria.ru/20230905/putin-1894373979.html
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россия, алдан, якутск, владимир путин, виталий савельев, главгосэкспертиза, министерство финансов рф (минфин россии), река лена
Россия, Алдан, Якутск, Владимир Путин, Виталий Савельев, Главгосэкспертиза, Министерство финансов РФ (Минфин России), Река Лена
Путин: создание моста через Лену нужно включить в план развития Якутска
Путин: нужно включить в план развития Якутска строительство моста через Лену
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Строительство моста через реку Лена надо включить в план экономического развития Якутска и установить сроки окончания его возведения, также нужно ускорить создание моста через реку Алдан, сообщил президент России Владимир Путин.
"Прошу закрепить в перечне поручений следующие приоритеты. Первое, нужно включить в план социально-экономического развития якутской агломерации меры по завершению строительства моста через реку Лену, об этом мы много говорим в последнее время, установить срок окончания работы. Бесконечно тянуть нельзя, мы знаем, что такое долгострой, и знаем, как меняются ценовые параметры", - сообщил Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов.
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Министр транспорта РФ Виталий Савельев
сообщил, что на строительство моста через реку Лена в 2025-2026 годах предусмотрено 5,2 миллиарда рублей. "Что касается пожелания о 60 миллиардах, мы с Маратом Шакирзяновичем (вице-премьер Хуснуллин - ред.) рассматривали на совещании, мы исходили, что 33% федеральный бюджет будет субсидировать, региональный бюджет и инвесторы. Это немного меньшая сумма. Мы планируем на 2027-2028 год 37,8 миллиарда рублей. Сейчас мы ждём, когда выйдет проект из Главгосэкспертизы
, тогда мы ещё раз вернёмся вместе с Минфином к
структуризации этого проекта", - рассказал он.
Кроме того, Савельев добавил, что необходимо также построить мост и через реку Алдан.
"Необходимо ускорить строительство моста через реку Алдан в Якутии, о чем было сейчас сказано, определить конкретные сроки", - добавил Путин.
Кроме того, глава государства отметил необходимость привести в нормативное состояние дорожное покрытие федеральной трассы "Колыма". "То, что показывали картинки, да и то, что водители рассказывают, – так невозможно продолжать здесь экономическую деятельность", - сообщил Путин.
По словам президента, эти объекты инфраструктуры, безусловно, усилят транспортно-логистические возможности Магаданской области
и Якутии, обеспечат круглогодичное транспортное сообщение на этих территориях.
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